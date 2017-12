POSLANICI SE OPTUŽIVALI DA GUSLAJU PO SKUPŠTINI: Raspravljali ko je uništio vojsku, pa se pozivali na Vikiliks

U skupštinskoj raspravi danas se ponovo polemisalo o stanju u vojsci, a pominjale su se i depše SAD koje je svojevremeno objavio Vikilis.

Šef polaničke grupe SNS Aleksandar Martinović je, navodeći da je Demokratska stranka uništila vojsku, dok je 2012. počelo njeno uzidanje, zapitao ko je omogućio moderno opremanje vojske - da li je to uradila vlast od 2012. ili prethodna vlast DS-a u kojoj je ministar odbrane bio Dragan Šutanovac.

"Ta oprema nije nabavljena zahvaljujući vašim napisima na tviteru. Je l' to kupila Tanja Vojtehovski, Vuk Jeremić ili Saša Janković... , ovo je kupila vlada koju je vodio Aleksandar Vučić i sada Ana Brnabić", rekao je Martinović.

On je, takođe, zapitao ko je sada lider opozicije - Jelena Maćić, Tanja Vojtehovski...

"Mrtva trka ko je lider opozicije, ko god pobedi mi ćemo ga priznati", dodao je Martinović.

On je rekao da je, za razliku od prethodne, sadašnja vlast od 2012. počela da vodi drugačiju politiku i time omogućila veća izdvajanja za vojsku, MUP i druge službe bezbednosti.

Martinović je precizirao da je izdvajanje za pripadnike vojske, od čega veći deo ide za plate, bilo 24,46 milijardi u 2017. godini i da će u 2018. biti izdvojeno 25,82 milijardi za Ministarstvo odbrane. On je podsetio da su uvedeni novi sistemi naoružanja za vojsku - "morava", "vrabac", "nora", "lazar", "miloš", "mali miloš" i drugo savremeno naoružanje.

Martinović je rekao da se, za razliku od svega toga, iz depeše koju je objavio Vikiliks vidi da je tadašnji ministar odbrane Dragan Ssutanovac otvoreno radio za strane intrerese. Naveo je da je Vikiliks 2007. objavio da je tadašnji ambasador SAD u Beogradu Majkl Polt u depeši naveo da mu je Šutanovac rekao da je njegova misija da polako priprema Srbiju za ulazak u NATO, ali da nema poverenja u 200 pripadnika MUP zbog kosovskog iskustva...

Na to je poslanik SRS Nemanja Šarović rekao da je sadašnja vlast od 2012. promenila pet ministar odbrane, dok nisu našli Aleksandra Vulina za to mesto.

Ako se pozivate na Vikiliks onda podsetite građane i šta piše u objavljenim depešama za Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića, poručio je Šarović.

Martinović je podržao izlaganje Šarovića kada je reč o čitanju depeša SAD koje je objavio Vikiliks, dodajući da nije problem da se one čitaju javno, ali da bi trebalo pročitati i šta su napisali za lidera radikala Vojislava Šešelja i Zorana Đinđića 2002. godine.

Martinović je rekao da zato ne treba selektivno čitati depeše i da nije ništa ružna što se neko spominje u njima, jer SAD ima svoje špijune i stalno šalju informacije. Kaže da je nedavno objavljena analiza CIA iz 2000. godine, sa koje je skinuta oznaka tajnosti, u kojoj se spominje Šešelj - da je videvši da Slobodan Milošević gubi vlast odvojio SRS od SPS-a i priznao rezultate izbor iako je spaljen kompletan izborni materijal.

Poslanik Đorđe Vukadinović NS - PS S je rekao da pisma Vikiliksa nisu sveta pisma, već informacije koje treba proveriti.

"To je možda tačno, možda nije, valjda su postojale službe da to provere", naveo je on u skupštinskoj raspravi.

Primetio je da se prethodnih dana u parlamentu "najstrašnije" govori o opoziciji koja tvrdi da vlast vrši opstrukciju amandmanima, ali da možda građani to ne vide, jer možda opozicija nije uspela to dobro da im objasni.

Sonja Pavlović iz Kluba samostalnih poslanika je prethodno prigovorila Martinoviću da "gusla već danina" stvari koje nemaju veze sa budžetom i da se bavi "pesništvom", kao i da ne može u skupštini da vodi predizbornu kampanju za beogradske izbore.

