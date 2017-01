DUŠAN MIHAJLOVIĆ: Nisam rekao sve o ubistvu Đinđića! Znaćete istinu za 50 godina

Bivši ministar policije Dušan Mihajlović poručuje da još nije rekao niti objavio sve što zna o događajima pre i posle atentata na premijera Zorana Đinđića.



U poruci koju je poslao svojim prijateljima, a zatim i objavio na društvenim mrežama, Mihajlović tvrdi da će prava istina o Đinđićevom ubistvu biti otkrivena tek za 50 ili 60 godina.



Neobavešten



- Ono što sam imao da kažem o svom radu napisao sam u knjizi „Povlenske magle i vidici“, jasno naglasivši da se radi o mom subjektivnom viđenju i informacijama kojima sam raspolagao. Svakako da nisam znao i rekao sve i da ima novih saznanja, ali ne mislim da se bavim izmenama i dopunama, posebno ne događaja o kojima će potpuna istina biti dostupna tek za pet-šest decenija - kaže Mihajlović, koji je bio ministar unutrašnjih poslova u vreme kad je ubijen premijer Đinđić 12. marta 2003.



Mihajlović tvrdi i da ne piše autobiografiju, niti bilo kakvu novu knjigu.

- Nadam se da će moji prijatelji razumeti zašto ne mogu da im dam „novu knjigu“, koja ne postoji, i zašto ne mogu da komentarišem izjave koje nisam dao - jada se Mihajlović.



Nekadašnji šef Uprave kriminalističke policije Mile Novaković objašnjava da bi Mihajlović eventualno mogao nešto više da zna o političkoj pozadini atentata na premijera Zorana Đinđića.- Ja ne znam šta on to još zna što se konkretno tiče Đinđićevog ubistva, pa da je potrebno 50 godina za neka spektakularna otkrića. Jedino mi pada na pamet da zna nešto više o političkoj pozadini atentata, sprezi političara i kriminala - komentariše Novaković.Bivši načelnik Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala Bora Banjac smatra da Mihajlović puca u prazno.- I dok sam bio u službi, on je samo ćutao... Bio je ministar policije i sad se kao nešto setio, a imao je sve na stolu. Što se ubistva Đinđića tiče, ne očekujem da zna nešto više. Ne verujem da ima neka čvrsta saznanja i dokaze, već da je to sve rekla-kazala, odnosno da puca u prazno - kaže Banjac.Umesto komentara, bivši premijer Zoran Živković ponudio je savet Mihajloviću.- Svi koji imaju bilo kakve informacije u vezi sa atentatom na Đinđića ne samo da treba već i moraju da ih dostave nadležnim organima. Preporučio bih i Mihajloviću da tako postupi - kaže Živković za Kurir.

ISKAZ Advokat Borivoje Borović apeluje na nadležne organe

TUŽILAŠTVO DA SASLUŠA MIHAJLOVIĆA



Advokat Borivoje Borović očekuje da nadležni ponovo saslušaju Mihajlovića.

- Očekujem da će ova vlada, koja je hijerarhijski iznad tužilaštva, pokrenuti postupke za koje vlada u vreme ubistva premijera nije imala hrabrosti i da ponovo sasluša neke ljude. Među kojima i Dušana Mihajlovića, ali i neke druge članove tadašnje vlade koji su imali direktne kontakte s kriminalnim krugovima. Za 50 godina ne može ništa spektakularno da se iznese, ukoliko ne misli da će tada biti otvoreni dosijei DB, u koje je on kao ministar policije imao direktan uvid - priča Borović.

Okrenuo se prirodi

PREŠAO U IZVIĐAČE I ISTRAŽIVAČE



Po izlasku iz politike i odlasku u penziju, ministar policije se prebacio na prirodu.

- U slobodno vreme boravim na Povlenu i bavim se, pored porodice, prijateljima i svojim mladalačkim ljubavima: skautima, mladim istraživačima i Valjevom, svojim centrom galaksije. Ove godine je 50 godina od prve ekspedicije u jedinu evropsku prašumu Perućica 67. I o tome ću nešto pisati - pohvalio se na kraju Dušan Mihajlović.

Autor: Foto: Aleksandar Jovanović,Foto: Profimedia,Beta,Foto: Zorana Jevtić