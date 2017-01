INTERVJU VUK JEREMIĆ: Opoziciji potreban samo jedan kandidat za predsednika!

Predsednik Centra za međunarodnu politiku i održivi razvoj Vuk Jeremić u javnosti figurira kao jedan od predsedničkih kandidata. Dobro stoji u istraživanjima javnog mnjenja i smatra da bi opozicija trebalo da podrži jednog kandidata, i to onog koji ima najviše šansi da pobedi. Iako se, između redova, stiče utisak da će trčati predsedničku trku, u intervjuu za Kurir kaže da još nije doneo konačnu odluku.



Danima se spekuliše o vašoj kandidaturi za predsednika Srbije. Da rešimo tu misteriju: Da li ulazite u predsedničku trku?

- Nema tu nikakve misterije. Bilo bi neodgovorno donositi tako važne odluke naprečac i bez temeljne pripreme, a ja nisam neko ko je sklon improvizaciji. Po meni je daleko veća misterija zašto se vladajuća garnitura još ne izjašnjava o svom kandidatu. Aktuelni predsednik - čovek koji ih je na vlast doveo - nedvosmisleno je saopštio javnosti da želi da se kandiduje, što mu Ustav omogućava. Ako su toliko sigurni u svoje rezultate - zašto ga ne podrže?



U opoziciji se već pominje nekoliko kandidata, ali najviše figuriraju ime Saše Jankovića i vaše ime. Mislite li da bi opozicija trebalo da se ujedini oko jednog kandidata?

- Ukoliko je ideja da se u Srbiji stvari promene nabolje - a to po meni treba da bude važnije od ličnih sujeta i uskostranačkih interesa - onda bi imalo smisla podržati onoga ko ima najveće šanse da pobedi kandidata vlasti, čime bi se stalo na put samovolji i uspostavila politička ravnoteža.



Zaštitnik građana Saša Janković pre nekog vremena je potvrdio da se sreo s vama, o čemu ste razgovarali? Da li je moguća neka saradnja u političkom smislu?

- Razgovarao sam s velikim brojem ljudi, uključujući i Sašu Jankovića. Veoma poštujem njegov rad i mislim da je dobar ombudsman. Nedopustivo je da izvršna vlast vrši pritiske i ometa rad nezavisnih tela. U tom smislu on i drugi takvi organi imaju moju punu podršku.



Kako razumete ocenu Saše Jankovića da vi i on nemate isti cilj?

- Iskreno, nisam razumeo šta je tačno mislio pod tim. Moj cilj je dostojanstvena, suverena i razvijena Srbija koju poštuju u svetu, evropsko društvo zasnovano na vladavini prava i socijalnoj pravdi. Uvek sam se borio za takvu Srbiju - ne verujem da bi ombudsman želeo da bude drugačije.



Premijer Vučić tvrdi da jurite rezervnu fotelju od kada ste izgubili onu u UN. Zašto mu toliko bodete oči, često vas spominje?

- Mislim da je osvajanje drugog mesta na svetu, kao i predsedavanje Generalnom skupštinom UN podiglo međunarodni ugled Srbije i da to ne predstavlja gubitak. Vučića očigledno iritiraju ljudi koji misle svojom glavom i koji su postigli određene rezultate bez njegove pomoći.



Uprkos tome, jedan deo javnosti vas vidi kao Vučićevog trojanskog konja.

- To je besmislica. On i ja smo potpuno različite ličnosti - potpuno različitog mentalnog sklopa i sistema vrednosti. Drugačije smo se ponašali i mislili devedesetih godina, drugačije to činimo i danas. On je očigledno spreman na sve i smatra da je u politici sve dozvoljeno, a to se kosi s mojim vaspitanjem i uverenjima.



Kako biste, u slučaju da se kandidujete i pobedite na izborima, sarađivali s premijerom Aleksandrom Vučićem?

- Mislim da predsednik i vlada moraju da sarađuju u interesu Srbije. Istovremeno, Ustav predviđa dve grane izvršne vlasti, tako da saradnja ne treba da znači jednoumlje. Predsednika bira narod, i on treba da zastupa ono na šta se u kampanji bude obavezao.



Šta mislite, ko će biti kandidat vladajuće koalicije?

- Kao što sam ranije rekao - Aleksandar Vučić. Zbog toga me je nazivao pogrdnim imenima, ali, koliko vidim, tu mogućnost više ne odbacuje.

Očekujete li vanredne parlamentarne izbore paralelno sa predsedničkim?

- Zaista ne znam, jer o tome, kao i o svim drugim važnim stvarima u našoj zemlji, odlučuje samo jedan čovek - što svakako nije normalno. Učestali vanredni izbori u Srbiji obesmišljavaju parlamentarizam i proizvode stalne tenzije u društvu. Ali izgleda da se vlast daleko bolje oseća u kampanji nego u rukovođenju državom.



Šta moraju da budu prioriteti narednog predsednika? Šta može da uradi od značaja za ovu zemlju?

- Novi predsednik mora da vrati dostojanstvo i ugled Srbije u svetu, kao i da bude stožer narodnog jedinstva povodom najvažnijih pitanja. Prioritet nam svima mora biti bolji život građana - borba protiv nezaposlenosti, nepravde i korupcije. Narodu se predugo spočitava da je vreme za znoj i suze, da se mora stezati kaiš i čekati na bolje dane - koji za ogromnu većinu ljudi nikako ne dolaze.



Iz vašeg ugla, kako je posao obavljao Nikolić? Koje je kardinalne greške načinio?

- S predsednikom Nikolićem sam imao izuzetno korektan odnos tokom predsedavanja Generalnom skupštinom UN, kao i kandidature za generalnog sekretara. Ukoliko budemo protivkandidati, ljudi će imati priliku da odmere naše rezultate i programe.



Po dolasku u Srbiju sačekalo vas je ispitivanje u „slučaju Topčider“. Šta ste rekli policiji o ubistvu gardista?

- O samom događaju ne znam ništa, osim da se desio. Moje davanje izjave u policiji trajalo je oko 15 minuta, ali je nekom očigledno bilo u interesu da tamo provedem više od dva sata. Smatram da je posredi zloupotreba ljudske tragedije i državnih institucija u političke svrhe.



Otkud to da se stvorila tolika fama oko vaše uloge, i to zato što načelnik Generalštaba nije obavešten po proceduri, već ste mu tu informaciju vi dojavili? Otkud vama ta informacija?

- Nema tu nikakve fame. Informacija o pogibiji gardista je stigla u Predsedništvo i ja sam dobio instrukciju da pokušam da stupim u kontakt s načelnikom Generalštaba, koji je u tom trenutku bio u inostranstvu. To je sve.



Ako budete predsednik, predsedavaćete Savetom za nacionalnu bezbednost. Da li ćete raditi na konačnom rasvetljavanju „slučaja Topčider“, okončanju istrage političkih ubistava, uključujući političku pozadinu ubistva Đinđića?

- Dužnost predsednika je da spreči zloupotrebu bezbednosnog aparata i da omogući da vojska, policija i službe rade u nacionalnom interesu, štiteći sve naše građane profesionalno i po zakonu. Sve što je ostalo zataškano ili nejasno mora se do kraja rasvetliti.



Šta mislite o vladavini Aleksandra Vučića na osnovu skoro pet godina vlasti SNS?

- Narod teško živi - nezaposlenost je ogromna, zakida se na penzijama, mnogi koji imaju posao rade za nedostojne plate, zdravlje je postalo luksuz, mladi odlaze. To su činjenice. Ljudi su s pravom nezadovoljni, strahuju od onog što ih čeka sutra. Srbija zaslužuje i može bolje.



Politički skener



Aleksandar Vučić - spreman na sve

Toma Nikolić - izneveren

Saša Janković - ombudsman

Boris Tadić - Evropljanin

Dragan Šutanovac - demokrata

Saša Radulović - neumoran

Donald Tramp - pobednik

Vladimir Putin - moć

O stavovima

DRŽAVA I FANTOMKE NE IDU ZAJEDNO



* Dugo ste bili van zemlje i javnost ne zna vaše stavove o nekim značajnim pitanjima.

* Kakav je vaš stav o Kosovu?

- Moj stav o Kosovu je dobro poznat i nije se promenio. Branio sam naše interese u vezi sa Kosovom u uslovima daleko težim nego što su danas. Žao mi je što je deo tih napora bačen u vodu.

* A o Evropi?

- Srbija je oduvek bila deo Evrope i tako treba da ostane. Bez obzira na krizu i zastoj u proširenju, smatram da je u našem interesu da gradimo evropsko društvo u Srbiji - zasnovano na vladavini prava, snažnim institucijama, poštovanju sloboda življenja i poslovanja.

* O rušenju u Savamali?

- Ne smemo dozvoliti da u Srbiji u 21. veku batinaši sprovode urbanističke planove i uređuju imovinsko-pravne odnose. Te noći je bila suspendovana pravna država, a za to još niko nije odgovarao. To je nedopustivo. Država i fantomke ne idu zajedno.

