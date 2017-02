Jeremić: Vučićeva kandidatura - personalizacija vlasti i države

On je ocenio i da bi Vučićeva pobeda na predsedničkim izborima značila cementiranje te politike na period od narednih pet godina, saopštio je Centar ; za medjunarodnu saradnju i održivi razvoj (CIRSD), čiji je Jeremić predsednik. "Odlučio sam da se kandidujem, jer sam znao da će kandidat biti Vučić", rekao je Jeremić u razgovoru sa gradjanima u sali lokalne skupštine.

On je ocenio da će kontrola izbora biti jedan od najvećih izazova, naglašavajući da nema dilemu da je više ljudi za promene nego onih kojima je dobro. "Da li će se to ostvariti, dobrim delom zavisi od kapaciteta da se biračka mesta pokriju, kutije zaštite, glasovi prebroje i da se odupremo pritiscima onih koji će pokušati da stvore neregularne uslove", rekao je Jeremić.

On je ukazao da je važno da izlaznost bude velika, jer to garantuje drugi krug u kome će biti referendumskog opredeljivanja. Jeremić je podsetio da je 2012. godine imao TV duel sa Vučićem kada mu je poručio da se nada da na vlast neće doći, jer bi izdao sve kao što je izdao Vojislava Šešelja. "Nažalost ta moja strepnja se ostvarila. On danas izdaje po drugi put čoveka koji ga je doveo na vlast - Tomislava Nikolića. Mene to ne iznenadjuje", rekao je Jeremić.

