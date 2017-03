NEĆU SENDVIČ, HOĆU KAPRIĆOZU: Beli Preletačević okuplja BOTIĆOZE na društvenim mrežama

Foto: Fejsbuk printskrin

Tako se na Fejsbuku pojavila grupa koja okuplja Belijeve fanove, spremne da podrže svog favorita za predsednika.

Za sebe kažu da nisu botovi, već grupa pojedinaca okupljena oko jedne ideje.

"Drage Botićoze, moram da vam odam jednu tajnu, al da ostane među nama - mi nismo ustvari ničiji botovi! Mi smo jedna skupina raznorazličitih pojedinaca koji su se okupili oke jedne ideje - kreativnost, humor i solidarnost - to je naša snaga! Nema potrebe nikog da vučete za rukav, ubeđujete, sakrivate lične karte ili ne do bog idete u septičku jamu da širite proglas. To je uzaludan posao, kontraproduktivan a i nekulturno je. Ova energija koja se pokrenula je nezaustavljiva i svakog dana, sata i trena se viralno širi. Srbija, mi, pa ni svet, neće više nikad biti isti posle ovoga! Verujte u tu ideju zbog koje ste i došli ovde. Ne nasedajmo više na te koske i obrte ovog izanđalog sistema. Napustite više te strepnje, jer smeh ih sve pobeđuje. Zato #bezsekiracije, i #samojako u #harikiri protiv sistema. Zavalite se udobno i gledajte kako sistem pada kao kula od karata. Ovo nije Revolucija, ovo je Evolucija. I dešava se sad. Ovde. #avebeli", glasi jedan od statusa na grupi "Belovi Botovi - neću sendvič, hoću Kaprićozu", koja pruža podršku Preletačeviću.

Podsetimo, Republička izborna komisija je sinoć proglasila kandidaturu Luke Maksimovića, poznatijeg kao Ljubiša Preletačević Beli, za predsednika Srbije.

