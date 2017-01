NENAD POPOVIĆ ZA KURIR: Moj pokret jača, zato se radujem novim izborima

Lider Srpske narodne partije (SNP) Nenad Popović kaže za Kurir da se raduje parlamentarnim izborima u Srbiji, ali ne želi još da otkriva karte kojem će predsedničkom kandidati dati podršku sledeće godine.



- Opredelićemo se prema programu, a ne prema ličnosti. Za nas je ključno očuvanje KiM i Republike Srpske, zaštita Srba u regionu, jačanje vojne neutralnosti, razvoj institucionalne saradnje s Rusijom.



Viđeni ste za mesto šefa Kancelarije za saradnju s Rusijom. Dokle se stiglo s tim planovima, kada bi trebalo da bude otvorena?



- Očekujem formiranje institucija za saradnju s Rusijom po modelu onih za saradnju sa EU. To smo obećali građanima na izborima. Taj model već imate u Japanu i Nemačkoj, gde postoje ljudi i institucije koje se bave razvojem saradnje s Rusijom. To je put za povećanje izvoza na rusko tržište, a samim tim i veće plate i nova radna mesta.

Iz naše vlade saopštili su da su odnosi s Rusijom na najvišem nivou. Kako to ocenjujete?



- Politički odnosi su odlični, a očekujem da iz njih proistekne i najbolja ekonomska saradnja. Sve što proizvedemo u Srbiji može da ide u Rusiju bez carine. Većina stranih investitora dolazi samo zbog toga u Srbiju. To je potencijal kakav nema nijedna zemlja u Evropi.



Da li bi i parlamentarni izbori trebalo da budu održani kad i predsednički?



- To zavisi od procene premijera ko će biti kandidat SNS na predsedničkim izborima. Radujem se parlamentarnim izborima, jer nacionalna politika kakvu vodi SNP dobija sve više pristalica u celoj Evropi, a uveren sam i u Srbiji.

O spoljnoj politici

TRAMP ĆE OTOPLITI ODNOSE S RUSIJOM



Mislite li da će Tramp uspeti da otopli odnose između Rusije i SAD? Šta od njega treba da očekuje Srbija? - To se neće dogoditi preko noći, ali pobeda Trampa uliva nadu u normalizaciju odnosa SAD i Rusije. Srbiji s Trampom sigurno neće biti lošije nego do sada. Da je pobedila Hilari Klinton, ona bi nastavila politiku destabilizacije Srbije, iza koje su stajali njeni glavni finansijeri i najveći kriminalci u Evropi - Milo Đukanović i Hašim Tači.

D. Luković

Autor: Foto: Dragana Udovičić