NEPOGODA: Vlasotince bez vode zbog izlivanja reka

- Na ovom području došlo je do izlivanja vode iz pojedinih bujičnih potoka, što je prouzrokovalo oštećenja pojedinih deonica na putevima, mostovima i propustima, kao i prekida u saobraćaju. Zbog povećanja mutnoće u koritu reke Vlasine došlo je do prekida u vodosnabdevanju stanovništva Vlasotinca pijaćom vodom - saopštio je Sektor za vanredne situacije MUP.



Veliki broj zatrpanih odvodnih kanala i vodopropusta na jugu Srbije, zbog nekontrolisanog bacanja čvrstog komunalnog otpada i smeća neodgovornih meštana, u leskovačkom kraju izazvao je i plavljenje brojnih oranica i poljskih puteva, posebno onih na obalama Južne Morave.



Zbog snega koji je napadao na pojedinim mestima i do 60 centimetra u opštinama Prijepolje, Priboj i Nova Vroš bez struje je ostalo više od 2.200 potrošača. Načelnik Sektora za vanredne situacije Goran Posrkača kaže da su ekipe Elektrodistribucije od juče ujutru na terenu i pokušavaju da otklone kvarove.

Padavine prestaju

SNEG JOŠ DANAS



U Srbiji će danas ujutro biti slabog mraza, ponegde i magle. U toku dana u centralnim i južnim delovima biće pretežno oblačno, ujutro i pre podne ponegde s kratkotrajnim slabim snegom. Najniža temperatura od minus četiri do plus jedan stepen, najviša od tri do šest. U Srbiji će već sutra biti toplije, ujutro i pre podne pretežno oblačno, ponegde kratkotrajna kiša i sneg, posle podne razvedravanje. U četvrtak i petak ujutro slab mraz i magla, u toku dana pretežno sunčano i toplo, u kotlinama magla.