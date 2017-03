(FOTO) ISTOPI SE ČOVEK: ČAČANIN za 5 meseci skinuo 45 kilograma bez dijete! Evo i kako!

U oktobru je imao 139, a danas 95 kilograma. Kako kaže, to je uspeo bez dijeta i korišćenja lekova za takozvano brzo mršavljenje.

On je odlučio da se čitaocima obrati direktno i podeli svoje iskustvo.

Dragan sa 95 kilograma, Foto: Morava info

Razlog zašto sam odlučio da ovo pišem je sasvim jednostavan: dosadilo mi je da svaki dan bar po deset puta ispričam jednu te istu priču osobama koje imaju problem sa prekomernom težinom, a znaju kako sam izgledao pre samo pet meseci, a kako danas. Pisaću sasvim običnim narodnim jezikom jer je tako najrazumljivije. Neke pojedinosti ću objasniti zašto sam baš tako radio. Odmah da kažem da ovo nije nikakva dijeta, već jednostavno način života! Ovo nema nikakve veze sa verskim postom ii slično. Dogurao sam do tog pakla od 139kg. Svi koji me poznaju su mi govorili da moram da smršam. Kao da ja to nisam video i znao. To nije imalo nikakvog efekta jer je čak bilo i kontra. A bilo je kontraproduktivno jer mi je doklinčilo da slušam non stop jedno te isto i onda iz inata nisam hteo da se potrudim!

Donosili su mi kojekakve dijete po kojima se jede „po satu“, pa ono poznato: pola pomorandže, jedno jaje, trećina ovog.., polovina onog…, ne sme se večerati posle 17h, ima u apoteci pilule za mršavljenje (samo popiješ i mršaš!), ili ono “smeš sve da jedeš samo u toliko i toliko sati“,… i slične gluposti!!! A nigde ne piše od čega sam debeo kao svinja! Samo da napomenem još jednu veliku zabludu: “Ako prestanem da pušim ugojiću se“! To nije tačno!!! U Aušvicu i drugim logorima niko nije pušio, ali niko nije ni bio debeo! Sve sam vam time rekao po pitanju pušenja i kilaže!

Dragan pre nego što je smršao, Foto: Morava info

Svaka debela osoba će vam reći da joj je sve usko što obuče, da ima ružnu debelu stomačinu, da joj više ne stoji lepo ovo il ono. A prećutaće neke još crnje i teže svakodnevne stvari, a to su: da je veliki problem obaviti osnovne stvari u toaletu, da jedva ili nikako ne možeš da nasapunjaš leđa, da ti je noćna mora kada treba da obuješ čarape ili vežeš pertle, da kada dođeš kod nekoga prvo dobro „snimiš“ stolicu na koju ćeš sesti, da kada sedneš ne mrdaš ničim da je ne bi polomio i pao, da zimi ideš kao po jajima da slučajno ne fljusneš i polomiš se, da vodiš računa da nešto što držiš ne ispustiš iz ruku jer moraš da se sagneš i dohvatiš to, da ako te negde svrbi imaš muku da se počešeš i još mnogo toga…, piše Morava info.

Foto: Morava info

Onda počinje povišen pritisak, bole noge, kolena, soda bikarbona i ranisan, masna i zadebljana jetra koja podiže dijafragmu pa je teško i disati, otiču stopala, višak tečnosti u celom telu. Počinje nervoza, strah, prekomerno znojenje, anksioznost i depresija, problemi na poslu jer ne možeš ni da sadiš a kamoli da radiš, nezainteresovanost… I da skratim: postajem ivalid! I na kraju upadaš u začaran krug kada hoćeš da fizički budeš aktivan da bi smanjio težinu, a ne možeš jer si debeo!!! Čak sam tražio na internetu: Kako dobiti anoreksiju!?!

Sada sam se okrenuo novom stilu života i evo šta jedem i pijem (još jednom napominjem da ovo nije dijeta, da ne gladujem i da jedem u svako doba dana i noći bez ograničenja!!!!):

Foto: Morava info

Svako jutro u šolju stavim pola kašičice đumbira u prahu i pola kašičice cimeta, prelijem vrućom vodom, promešam i popijem. U čašu sipam jednu jelovnu kašiku sirćeta od divljih jabuka, razblažim vodom i popijem. Sirće mora da bude domaće a ne fabričko. Sledećih pola sata ništa ne jedem i ne pijem. Đumbir i cimet kupujem na meru u zdravoj hrani – cena zanemarljiva. Sirće sam dobio na poklon od čoveka koji ga pravi. O cimetu, đumbiru i sirćetu pročitaj na internetu.

Evo šta Dragan jede:

1. Spanać (obaren i sa obranim mlekom)

2. Zelje (obareno i sa obranim mlekom)

3. Blitva (obarena i bez ulja)

4. Brokoli (obaren i bez ulja)

5. Karfiol (obaren)

6. Šargarepa (živa i kuvana)

7. Boranija (obarena, šargarepa, luk)

8. Cvekla (obarena, sirće jabukovo ili naceđen limun, luk, bez ili sa vrlo malo maslinovog ulja)

9. Kiseli i slatki kupus (obaren, šargarepa, bez ulja)

10. Šampinjoni (dinstani na vodi sa lukom)

11. Paprika (dinstana na vodi bez jaja)

12. Piletina – samo belo meso bez kože i barena

13. Ćuretina – samo belo meso bez kože i barena

14. Riba – zavijena u alu-foliju i pečena u rerni sa zelenim začinima bez ulja

15. Junetina – barena16. 2-3 kuvana jaja (ne svaki dan)

17. Pečena i dinstana bundeva

18. Jogurt 0.5% mm

19. Mleko 0.9%mm i 1.6%mm

20. Salate-sve bez ulja ili sa malo maslinovog

21. Paradajz mleveni

22. Kiseli krastavci – turšija

23. Supa iz kesice ili od vode barenog mesa

24. Luk beli, crni

25. Roštilj od nemasnog mesa, belo meso piletina/ćuretina, riba (ne preterano često)

26. Grejp, limun, mandarina, pomorandža, jabuke ( samo kožare ili greni smit!!!)

27. Med – jedna kašičica dnevno (samo pravi med)

28. Kafa + zaslađivač

29. Voda, kisela voda, limunada, surutka

30. Semenke biljke ČIA dnevno dve kašičice, nije bitno kada i sa čim. Ja sipam u šolju jogurta po jednu kašičicu, promešam i popijem posle desetak minuta. U šolji se stvori želatinasta masa koje je najveće BLAGO za organizam!!!

31. Himalajska so

Foto: Shutterstock

Recept za hleb

Dragan Kolarević je sa čitaocima podelio i recept za "njegov hleb":

Moj hleb (kao projice) sastoji se od 5 vrsta brašna: od heljde, spelte, ovasa, raža i ječma. Ova brašna kupujem u zdravoj hrani. Zamesiti po čašu svakog brašna (skupa) bez kvasca sa kiselom vodom i sodom bikarbon. Da se dobije gusta masa ali ne kao testo za hleb. Dodati seme lana i bundeve i ostaviti da odstoji oko sat vremena. Ispeći u kalupima za projice koje treba vrlo malo podmazati da ne zalepi. Hlepčiće čuvati u frižederu prekrivene krpom.

Džaba režim ishrane bez fizičke aktivnosti

Fizička aktivnost je obavezna a, Dragan preporučuje pešačenje, ne šetanje!

Svakog dana po ravnom terenu od 45 minuta do sat i po! Vrlo teško je početi sa ovim jer ići negde bez razloga deluje suludo. Džaba bilo kakav režim ishrane ako nema fizičke aktivnosti! Prvih nekoliko dana je najteže, ali treba biti uporan. Hodanje treba započeti polako i posle nekoliko minuta ubrzavati. Brzina treba da bude kao da žuriš da stigneš u WC! Treba brzo hodati, a ne trčati. Najbolje je da hodaš sam jer onda nema pričanja, razgovora, zastajkivanja, gledanja okolo, nego samo hod! Svako ima svoj brzi tempo koji sigurno ne odgovara onom drugom. Najbolje je postaviti sebi cilj pešačenja. Već posle 4-5 dana polako ali sigurno stiče se kondicija! Najbolje je pešačiti trasom gradskog busa jer u svakom trenutku možeš stati i vratiti se autobusom!

Foto: Shutterstock

Češće vam se ide u toalet

Prvi znak da telo reaguje na ovaj način ishrane i života je da imaš potrebu da češće ideš u toalet. Nešto slično kao kad se prehladiš, ali sa tom razlikom što je bešika uvek puna. Jednostavno, organizam izbacuje višak vode. Prvih 5-6 kilograma se skine veoma brzo, ali to je samo voda! Nastavi dalje! Meri se svaki dan. Svima rastrubi kako jedeš drugu hranu, kako pešačiš, kako si odlučio-la da stešeš debelu guzičendu. Biće te sramota da nastaviš po starom ako svi znaju da radiš na sebi! Pomisli samo kako je tvom partneru-partnerki da legne sa tobom kada na sve ličiš osim na ljudsko biće. Znaj da je žderanje i gojaznost bolest zavisnosti! Naravno, osim kada je debljina posledica neke bolesti ili terapije koju neko pije!

Foto: Shutterstock

Ovo ne pipaj!

Dragan je napravio i spisak namirnica na koje morate da zaboravite ako želite da smršate:

1. Krompir-skrob

2. Pirinač-skrob

3. Pasulj

4. Grašak

5. Crveno meso (meso odraslih životinja)

6. Iznutrice

7. Mast

8. Ulje ili zejtin

9. Mesne prerađevine (masnoća, aditiv)

10. Pečenje (mast)

11. Pohovano (ulje, mast, jaja)

12. Prženo (ulje, mast)

13. Mleko, kajmak, pavlaka, kačkavalj (masnoća)

14. Grožđe, banane, suvo voće, slatke jabuke (šećer)

15. Šećer, torte, kolači, slatkiši, grickalice

16. Alkohol

17. Gazirana pića (šećer)

18. Sokovi (šećer)

19. Pšenično brašno

20. Kvasac

21. Konzerve (ulje)

22. Spavanje posle jela

23. Sva peciva, pizze, pite, bureci (mast, pšenično brašno, začini…)

24. Hleb, sve vrste

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Iznenadićete se: OVIH 10 saveta pomoći će vam da izgubite kilažu na najlakši način! (VIDEO)

(Morava Info)

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Shutterstock