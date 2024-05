OSTVARILI SMO CILJ I OSVOJILI TITULU, ALI NE SME DA BUDE OPUŠTANJA: Vladan Milojević zna šta hoće od igrača u Lučanima

Šef stručnog štaba Crvene zvezde Vladan Milojević izneo je očekivanja pred utakmicu četvrtog kola plej-ofa Superlige Srbije, koju će crveno-beli odigrati u sredu od 18.30 časova u Lučanima protiv Mladosti.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Hoće li priliku dobiti mladi fudbaleri i oni sa manjom minutažom, odlučiće struka. Vladan Milojević nije želeo da otkriva karte, iako se navijači nadaju da od prvog minuta vide Jovana Šljivića, Ognjena Mimovića, Nikolu Kneževića i Uroša Sremčevića.

- Ekipa Mladosti je apsolutno zasluženo u plej-ofu. Ispratili smo prethodne utakmice tima iz Lučana. Rasterećeni su i uvek igraju dobro i na strani, a pogotovo kada su domaćini. Imaju spoj izuzetnih igrača, koji su dosta iskusni, ali u poslednje vreme su predstavili i par dobrih mladih igrača. Mislim da su jaki kao kolektiv. Očekuje nas teška utakmica, kao i sve prethodne koje smo odigrali – istakao je Vladan Milojević.

Govorio je šef stručnog štaba i o zdravstvenom biltenu.

- Svi igrači su spremni. Nemamo kadrovskih problema, videćemo još danas. Imali smo par dana odmora. Mislim da će svi biti spremni, pitanje je samo za koji sastav ćemo se opredeliti.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Imao je Vladan Milojević i poruku za sve zvezdaše.

- Poručio bih i ovom prilikom našim navijačima da dođu da nas bodre. Bez obzira na sve, ovo je jako bitna utakmica. Tako treba da razmišljamo, fokusirani smo. Uvek je lepo videti ispunjene tribine i da su tu naši navijači, koji nam daju vetar u leđa.

Govorio je strateg Crvene zvezde i o osvojenoj 35. tituli.

- Kada smo matematički obezbedili titulu i ostvarili cilj, na utakmici protiv TSC, to veče smo se radovali, a zatim i malo odmorili, to je već iza nas. U ovom trenutku imamo nove ciljeve, to sam rekao i igračima. Nema opuštanja, idemo dalje da radimo. Ima puno stvari koje me interesuju, napredak i razvoj ekipe, kao i igrača pojedinačno. Motivisani smo – zaključio je Vladan Milojević.

Kurir sport

00:29 Delije, Crvena zvezda, Zenit, Marš na Drinu