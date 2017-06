U ČAST ŽRTVAMA: Robi Vilijams na dobrotvornom koncertu u Mančesteru!

Pevač Robi Vilijams i bend "Black Eyed Peas" pridružiće se u nedelju dobrotvornom koncertu mlade pevačice Arijane Grande u Mančesteru u znak solidarnosti sa žrtvama nedavnog napada u tom gradu, saopštili su danas organizatori.



Na koncertu će biti i Kejti Peri, Džastin Biber, Majli Sajrus, Ašer, Farel Vilijams, kao i grupe "Coldplay", "Take That" i "Little Mix".

ARIJANA GRANDE POZVALA PORODICE NASTRADALIH NA NJENOM KONCERTU: Pevačica želi da plati sahrane!

Koncert nazvan "One love Manchester" organizuje se skoro dve nedelje posle samoubilačkog napada 22. maja koji se dogodio na kraju koncerta Arijane Grande. U tom napadu su stradale 22 osobe, a 116 je povredjeno.

SVET JE ZANEMEO ZBOG NJENE ODLUKE: Arijana Grande se vraća u Mančester, a razlog je neverovatan!



Novac od koncerta namenjen je porodicama žrtvama napada koji je potresao Veliku Britaniju usred predizborne kampanje pred prevremene parlamentarne izbore 8. juna.

MASAKR U MANČESTERU JU JE SLOMIO: Pogledajte kako Arijana Grande izgleda nakon terorističkog napada

Koncert će uživo prenositi britanska televizijska mreža Bi-Bi-Si od 19.00. Karte za koncert su danas prodate za šest minuta.

(Kurir.rs/Beta)u