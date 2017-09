KURIR SA ZVEZDAMA SERIJE SREĆNI LJUDI Eva i Žiža: Tužne smo, srušiće ranč prokletih!

Smiljka Miljković i Cana Fontana sa ekipom Kurira obišle lokaciju na kojoj su godinama snimale kultnu seriju i prisetile se detalja i uspomena

Posle više od 20 godina, koliko je prošlo od premijernog emitovanja „Srećnih ljudi“, Eva Ras i Žiža Stojanović sa ekipom Kurira ponovo su posetile „ranč prokletih“, čuvenu lokaciju na kojoj su snimale ovu seriju.

foto: Kurir

Na samo nekoliko kilometara od centra Beograda, stare trošne kuće kojih se sećamo iz sredine devedesetih sa malih ekrana još odolevaju vremenu. Doduše, znatno su propale i oronule, ali su još uvek prepoznatljive. Čim je ugledala svoj „bivši dom“, Žiži su se oči napunile suzama.

- Za mene je ovo vrlo emotivan dan, ali neću plakati jer sam obećala unuku Urošu da ću biti vesela i raspoložena danas. Više od dve decenije nisam bila ovde. A svako jutro, pune četiri godine, ustajali smo u pet ujutro i dolazili na ovo mesto da snimamo seriju.

Bez obzira na sve, bila su to lepa vremena. Žao mi je što smo samo nas dve došle danas na ranč - rekla je glumica sa setom, a na to se nadovezala Eva sa surovo iskrenim komentarom.





foto: Kurir

Spremno za rušenje



- Žižo, pa ko još da dođe kad smo samo nas dve preživele! Svi su pomrli. Jedino nas je Branka Veselinović zeznula, ona ima 98 godina, a i nije glumila u seriji - rekla joj je čuvena Smiljka iz „Srećnih ljudi“.



Dok smo se pozdravljali s porodicom Pivaljević, domaćinima koji ovde žive već decenijama i odlično poznaju Evi i Žižu, saznali smo o da će se uskoro obistiniti priča iz kultne serije. Male, trošne kuće u kojima su živeli Veliborka Prodanović (Ružica Sokić), Smiljka Miljković (Eva Ras), Cana Fontana (Žiža Stojanović) i Ilija Pandurović (Dušan Poček) zaista će biti srušene!

- Znači, „ranča prokletih“ više neće biti? Mnogo mi je žao, ali i drago zbog vas što ćete dobiti novi, lepši stan - rekla je Eva.



Domaćini su joj kroz smeh rekli da ponovo gledaju reprizu serije.

- Ne znam šta se ovo dešava, pa ova repriza je gledanija nego što je bila premijera pre 30 godina. Juče sam se selfovala sa Kinezima koji žive u Beogradu, oni obožavaju gospođu Smiljku i psa Simu. Te naše uloge su neponovljive, ovi sadašnji mladi glumci to ne bi umeli da odigraju - smatra Eva.





foto: Kurir

Kuca i komšinice



Glumice su obilazile maleno dvorište u kojem su nekada provodile dane i godine...

- Jao, Evo, vidi koliko se sve promenilo. Molim vas da me slikate pored česme, ovde smo snimili toliko scena. Sećate se one čuvene kad se moj ljubavnik Kuca umiva, a mene napadaju komšinice - pričala je Žiža i pozirala.



Naša poseta „ranču“ završila se pozdravima sa domaćinima, sa obećanjem: „Vidimo se.“

- Jeste ovo vrlo emotivno, u pravu je Žiža. Hvala vam što ste nas vratili u lepu prošlost - zaključila je Eva.

Surovo

HTELI SU DA ME IZBACE IZ SERIJE!



Eva Ras otkrila nam je da su urednici nekadašnjeg RTS insistirali da ona napusti seriju i da na njeno mesto ubace novu glumicu.

- Siniša Pavić (scenarista) nije me dao, zato sam mu večno zahvalna. On je hteo da ja u tim teškim trenucima, kada sam preživljala najgore momente u životu, nekako stanem na noge, da pronađem bilo kakav smisao. Uspeo je da me održi i u seriji i u životu - sa setom se priseća glumica.

IVAN ERCEGOVČEVIĆ

Autor: Foto: Kurir , Foto: Printscreen