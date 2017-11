(FOTO) Ostavio je ženu i troje dece zbog nje: Ovakvu ljubav je samo smrt mogla da rastavi!

Ona je čak pet puta bila nominovana za nagradu Oskar, a zbog jedne uloge je itekako popularna. U pitanju je film "Diplomac" sa Dastinom Hofmanom u glavnoj ulozi i čuvenoj replici iz filma "Gospođo Robinson, jel vi to pokušavate da me zavedete?"



Karijera maestralnog Mela Bruksa obilovala je komedijama kao što su filmovi: "The Producers", "Blazing Saddles," i "Space Balls", piše Stil.



Nekako, En Benkroft i Mel Bruks ispunjavali su jedno drugo kao jing-jang.

Kada su se upoznali 1961. godine, Benkroft je već bila priznata dramska glumica - i po malo zastrašujuća. Bruks ju je zapazio dok je imala čitajuću i plesnu probu za TV Šou Peri Koma.

"Momak sa velike distance mi je rekao: Hej En Benkroft, ja sam Mel Bruks," prisećala se En nekoliko decenija kasnije.



"U dve godine, ni jedan muškarac mi nije prilazio sa tolikom agresivnošću, možda zato što sam bila upravo završila predstavu na Brodveju, u kojoj sam bila po malo zastrašujuća, pa su me se ljudi plašili, a posebno muškarci."



U to vreme 35-godišnji Bruks igrao je u komedijama i bio u braku sa Florens Baum, sa kojom je imao troje dece. Benkroft, koja je tada imala trideset godina, bila je sveže razvedena od građevinca Martina Meja.

"Zaljubila sam istog momenta, zato što, vidite, izgledao je kao moj otac, a ponašao se kao moja majka," rekla je En Bankroft.



Sledeće godine, Bruks se razveo da Florens, A En je dobila Oskara za ulogu u fuilmu "The Miracle Worker."



En Benkroft i Mel Bruks su se napokon venčali. 5. avgusta 1964. godine. "Ja sam katolkinja koja je bila razvedena i živela sama. Moja majka je bila toliko srećna, da je nije interesovalo ni to što je Mel Bruks Jevrejin," ispričala je Benkroft 2000. godine u jednom intervjuu.



Njihova ljubav koja je trajala punih 41. godinu i koja se završila njenom smrću 2005. godine, pojavljivali su se zajedno u nekoliko filmskih i TV ostvarenja. Čak je glumica u filmu koji je on producirao, "The Elephant Man" 1980. godine, a koji je dobio mnoštvo nagrada.



U intervjuu koji je Mel Bruks dao 2013. godine rekao je da mu je omiljeni film koji je radio bio "To Be or Not To Be" i to zato što je mogao da "visi" sa En po celi dan.

"Koliko ljudi na planeti trpi svoju ženu 24 sata dnevno? Mogao bih da zaplačem sada, rekao je. "Bila je jednostavna...zabavna...toliko mi se sviđala. Nisam mogao da je se zasitim!



Benkroft je nekoliko godina ranije podelila svoje emocije sa magazinom Njujork Dejli Njuz: "On me toliko zasmejava. Uzbudim se kada čujem da otključava vrata, znam da zabava počinje!"



En i Mel su imali sina, Maksa, koga su dobili 1972. godine, koji je danas proslavljeni pisac scenarija.



U dokumentarnom filmu o Melu Bruksu, otkrio je temelj njihove ljubavi: En i ja smo odrastali u našem braku. Oboje smo znali šta je važno i šta ljubav znači...šta znači kada smo posvećeni jedno drugom."



