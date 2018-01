NEMANJIĆI SU DIGLI VELIKU PRAŠINU U SRBIJI: Oglasio se Emir Kusturica, a njegov komentar će vas potpuno ZBUNITI!

Poslednjeg dana 2017. godine na programu RTS emitovana je prva epizoda serije "Nemanjići - rađanje kraljevine". Serija je izazvala različite komentare kod publike.

Proslavljeni srpski reditelj Emir Kusturica imao je drugačije mišljenje o kritici koja je upućena na račin ove serije.

"Ne gledam televiziju, ali je izvesno samo jedno ne mogu biti tako loše kao što oni govore zato što jednostavno kroz njihove oči prolaze najgore sapunice sveta i oni sa obožavanjem i oni prestaju da razgovaraju kući, tako da uopšte ne mogu da verujem. To može da bude problem sa Nemanjićima jer je to sveta priča, pa u svetoj priči čovek mora da pazi kako se ponaša, ali siguran sam da, a ja to nisam gledao, govorim hipotetički, da te kritike ne uvažavam zato što kritike obično bivaju ili izraz besa ili lični izraz, vrlo retko bivaju uravnoteženje estetskog stava ili ideje o čemu se radi. Tako da sad ta hajka koja sad ide, meni više lični na linč, nego na dobronamernu kritiku", rekao je .

