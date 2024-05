NAJTRAGIČNIJA LJUBAVNA PRIČA KRALJEVSKE PORODICE: Princeza je zbog njega bila NA SVE SPREMNA, a on joj NEMILOSRDNO slomio srce

Mlađa sestra pokojne kraljice Elizabete II, princeza Margaret, oduvek je bila poznata kao velika lepotica, šarmerka, ali i skandalima sklona aristokratkinja čiji je ljubavni život intrigirao javnost nekad, ali i danas. Naime, Margaret je ljubila brojne muškarace, imala ljubavnike, a prva njena velika ljubav obeležila joj je život.

Prvi princezin ljubavnik i nesuđeni suprug bio je kapetan Piter Taunsend u kog se Margaret do ušiju zaljubila kad je imala samo 17 godina, a navodno joj je on, sve do njene smrti, ostao tiha patnja. U trenutku započinjanja ljubavnog odnosa s njim, koji je bio 15 godina stariji, harizmatični kapetan je bio u braku i imao je dvoje dece.

foto: Profimedia

Iako se razveo od žene i zvanično postao slobodan čovek, te je zaprosio princezu 1953, kraljevska porodica joj nije dopustila da se uda za njega i ostvari svoje snove. Navodno je za sve bila kriva njena sestra kraljica koja nije dopustila da se Margaret uda za razvedenog muškarca koji uz to nije bio ni aristokratskog porekla. Kako je Piter već bio oženjen u Crkvi Engleske, nije mogao da se oženi na još jednom religijskom obredu, a civilni brakovi članovima kraljevske porodice nisu bili dozvoljni pa je cela stvar propala, a Margaret je ostala slomljenog srca.

U jednom trenutku se čak pričalo kako će princeza ipak moći da se uda za njega, ali tek kad napuni 25 godina, ali i to se izjalovilo – i to zato što kapetan nije mogao toliko da je čeka, već se oženio drugom. I tako zauvek slomio srce lepoj princezi.

foto: Profimedia

No, krenimo od početka. Margaret i Piter upoznali su se 1947, kad je on počeo da služi u službi njezinog oca, kralja Džordža VI. Zajedno su svakog jutra išli na jahanje i malo po malo su se zbližili, a na kraju je planula i ljubav. Navodno su tačno tako i započeli svoju aferu – izlazeći na jahanje, a zapravo su na livadama vodili ljubav. Zbog Margaret se Piter razveo nakon 11 godina braka, a imao je i ozbiljnu nameru da se oženi princezom.

Kako bi ih udaljili, kraljevska porodica poslala je Taunsenda u Belgiju kako bi tamo služio kao diplomata, a Margaret je navodno zbog te odluke poludela. Okrivila je za sve svoju sestru Elizabetu, ali nju nije bilo briga. Njihov brak se smatrao nepogodnim pa je bilo najlakše poslati kapetana što dalje od princeze – i tako je naterati da zaboravi na njega.

foto: Profimedia

Kapetan je u Belgiji ostao dve godine, a tokom tog vremena pronašao je novu ljubav i oženio se. Margaret je to saznala iz njegovog hladnog pisma koje joj je uputio i osetila se izdanom. Ljubavnik joj je slomio srce, a za sve je okrivila svoju sestru i njihov odnos više nikad nije bio isti.

Tako je njihov odnos prekinut 1955, a na kraju se venčala 1960, pet godina kasnije, za fotografa Entonija Armstrong-Džonsa nakon dve godine veze. U tom braku je dobila decu, ali odnos je bio jako nesrećan. Oboje su varali jedno drugo, a navodno Margaret nikada nije u potpunosti prebolela kapetana iz mladosti.

foto: Keystone Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

Piter je kasnije objavio i svoju autobiografiju u kojoj je otkrio šta misli o princezi i raskidu njihove veze.

"Mogla je da se uda za mene da je bila spremna da se odrekne svega – svoje porodice, bogatstva i titule, ali ona nije to mogla. Jednostavno nisam imao šanse u poređenju s tim, naravno da je odabrala kraljevsku porodicu", napisao je.

foto: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

Margaret se razvela 1978, a Piter je preminuo 1995. Imao je 80 godina i tokom godina je više puta govorio o svojoj iskrenoj ljubavi prema princezi i tvrdio da bi oboje bili mnogo srećniji da su živeli zajedno. Na kraju je Margaret preminula 2002, nakon niza moždanih udara i života ispunjenog žurkama, porocima i seks-skandalima. Prema rečima izvora bliskih kraljevskoj porodici, do poslednjeg dana svog života kapetana je smatrala svojom jedinom pravom ljubavlju.

(Kurir.rs/ Insider/ L. S)

Bonus video:

02:14 ČARLS ĆE MORATI JOŠ GODINAMA DA VLADA, BRITANIJA JE U KRIZI! Heraldičar Grujić: Princ Vilijam sasvim drugačije shvata VLADAVINU