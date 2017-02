LIDIJA VUKIĆEVIĆ: Vodim ljubav na podijumu za igranje

Nakon više od 20 godina pauze, Lidija Vukićević (54) zaigraće u filmu „Afterparti“, reditelja Luke Bursaća, koji će premijerno biti prikazan 5. marta na Festu.



Glumica najavljuje neočekivanu ulogu na velikom platnu.

- Ne igram majku koja zavija sarmu. Tumačim lik žene koja je vrlo slična meni, koja donosi pare u kuću. U filmu imam majčinski odnos s jedincem Radetom Ćosićem kao i sa mojim sinovima, a muža mi igra moj drug s klase Slobodan Beštić - objašnjava Lidija.



Čuvena Violeta Popadić iz serije „Bolji život“ kaže da nije odmah prihvatila poziv da radi ovaj film.

Uvežbani... Scena iz filma „Afterparti“ Na drugu loptu



- Luka me je pratio preko Instagrama. Odbila sam ulogu u prvi mah, ali kad sam pročitala scenario, rekla sam da želim da se igram. On je reditelj koji tačno zna šta hoće od glumca. Film ima odličnu poruku za mlade i korisnike društvenih mreža - kaže Lidija.



Radnja filma „Afterparti“ i pre prvog prikazivanja podigla je javnost na noge jer u najavi filma piše da je reditelj, kao i u svom dokumentarcu „Tri“, angažovao devojke preko oglasa za snimanje scena seksa.

- Imamo divlju ljubavnu scenu. Slobodan i ja igramo valcer i ljubavni ples ne bismo li oživeli neka prošla vremena. Naša porodica je puna ljubavi. Majka i otac se vole. Otac nije za inovacije i još živi u nekom hipi pokretu, a ja sam neko ko prati društvene mreže i podržava našeg sina - smatra Lidija.

Njega obožava... Žarko Laušević Ljubav i kriminal



Nakon Festa naša sagovornica snimaće seriju „Tri brata“.

- Igram jednu od glavnih uloga - Maju Tatić, a partner će mi verovatno biti Žarko Laušević. Serija prati savremeno doba. Biće malo ljubavi i malo krimi priče. Žarka obožavam. On je bio četvrta godina kad sam ja bila prva na fakultetu. Nisam bila zaljubljena u njega kao ostale koleginice. Nije ni čudno što su bile zaljubljene u tako lepog čoveka, ali ja sam ga uvek volela kao prijatelja - zaključuje Vukićevićeva.

Bolji život

I DALJE ME ZOVU VIOLETA



Uloga Violete pre 30 godina u seriji „Bolji život“ donela je Lidiji veliku popularnost:

- Pamtim to snimanje kao najlepše iskustvo u karijeri. Družili smo se privatno i bili jedna dobra ekipa, što se prenelo u seriju. I danas me slučajni prolaznici zovu Violeta. Ne smeta mi.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Dragana Udovičić,Foto: Aleksandar Jovanović,Foto: Promo