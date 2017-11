ZASTRAŠUJUĆE: Veštačko svetlo ubija planetu!

Prelazak na LED sijalice, umesto da smanji veštačko osvetljenje na Zemlji, samo ga je povećao, a sve svetlije noćno nebo uništava živa bića na našoj planeti, pokazalo je istraživanje naučnika Nemačkog istraživačkog centra za geonauku (GFZ).



Svi delovi sveta noću postaju sve svetliji, a „gubitak noći“ najprimetniji je u Evropi i Severnoj Americi.



Veliko zagađenje



- Ovo je zabrinjavajući trend jer je veštačko osvetljenje zagađivač prirodnog okruženja sa ekološkim i evolucionim posledicama za mnoge organizme - od bakterija do sisara - i mogao bi da promeni čitave ekološke sisteme - kaže Franc Holker, član tima.



Iako je svetlo to pomoglo ljudima, dodaje on, ima i svoju tamnu stranu - noć više nije dovoljno mračna.

- Iz evolutivnog ugla, veštačko svetlo je nova pojava, a sada je svuda i organizmi na to ne mogu da se prilagode - kaže on.

Noćna bića



- To je veliki problem. Svetlo je velika pretnja biodiverzitetu jer menja noćne navike, od razmnožavanja do migracija, mnogo različitih vrsta - insekata, vodozemaca, riba, ptica, slepih miševa... To utiče i na ljude, jer postoje fiziološki procesi koji se dešavaju samo noću - kaže Holker.



Zaustavite trend JEFTINIJE SIJALICE

Pojava LED sijalica trebalo je da smanji potrošnju energije i zagađenje, ali nije došlo do očekivanog smanjenja noćnog svetla. - Problem je što su svetla postala jeftinija, pa ljudi češće i više koriste osvetljenje. Moramo da nađemo način da zaustavimo taj opasni trend - rekao je Kristofer Kiba, vođa tima GFZ.

