MISTERIJA BESKONAČNOSTI: Šta to ubija galaksije širom poznatog svemira? zanimljivosti 19:20, 20.01.2017. 0

Niko do sada nije ni pretpostavljao šta je to toliko veliko i moćno da može da utiče na čitave galaksije koje se sastoje od milijardi zvezda i planeta. Prve asocijacije su verovatno primeri iz raznih naučno-fantastičnih filmskih frašiza, međutim ipak nije to u pitanju.

Naučnici iz "International Centre for Radio Astronomy Research" smatraju da galaksije nestaju zbog pritiska koji nastaje pri kretanju tela kroz gasovite medije, zbog čega same galaksije gube materijal od koga su napravljene. U objavljenoj studiji astronomi su proučavali 11.000 galaksija kako bi objasnili misteriju “ubistva galaksija”.

Foto: Youtube printscreen

Vidite, gasovi sačinjavaju galaksije, bez njih one nisu u stanju da stvaraju nove zvijezde što vodi do njihove prevremene smrti. Proces ‘ram-pressure striping’ uzrokuje da galaksija umre za otprilike 10 miliona godina, što je delić sekunde po astrološkom gledanju vremena.

“Možete to zamisliti kao ogromnu kosmičku metlu koja prođe kroz galaksiju i fizički pomete gas iz galaksije. Ako sklonite gorivo za formiranje zvezde onda zapravo ubijate galaksiju i pretvarate je u mrtvi objekat”, slikovito je objasnio Toby Brown koji je bio na čelu ovog istraživanja.

(dominomagazin)

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Profimedia