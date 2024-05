KEBA ISPRIČAO KAKO SU ZBOG DŽEJA SVI MISLILI DA JE I ON ROMSKE NACIONALNOSTI! Bila je to urnebesna anegdota, sve se desilo 1993.

U toku je emisija 'Amig show', voditelj i autor emisije Ognjen Amidžić ugostio je Đovanija Bajramovića, Višnju Petorović, Minu Kostić, Dragana Kojića Kebu, Zejnu i Beki Bekić i Baki B3.

Dragan Kojić Keba otkrio je odakle i kako je nastala priča da je on romske nacionalnosti.

Kebo odakle je nastala priča da si ti rom? - upitao je voditelj.

Džej i ja smo bili poslednje zvezde Jugoslavije, družili smo se i ja sam snimio jednu pesmu nemam drage, nemam druga (1993. godine). Treći stih sam snimio na romskom iz zezanja. Promocija je bila u jezeru u Beogradu, ceo Dorćol je bio tu. Džej kaže da vam kažem nešto, on je moj brat, on je naš. On je beli ciganin, ne može ovako iz duše da peva - otkrio je Keba.

Mene su pitali da li sam kvarcoš, ja sam rekla da sam ciganka - rekla je Zejna.

Na jednoj svadbi gospodin Keba i ja na jednoj svadbi i on priča sa nekim starcem, starac priča na romskom i priča i priča, Keba ga sluša pomno i viče da, da, da. Prilazi mi posle i pita šta je ovaj rekao? - rekao je Đovani Bajramović.

Ja sam kao Džej, ja sam išla sa njima na veselja sve. Jednostavno samo ja ne pevam te pesme - rekla je Mina Kostić.

