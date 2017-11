PRIČE SA DEVOJAČKIH VEČERI: Evo šta sve buduće mlade u Srbiji posle kriju od muževa!

Srpkinje sve češće za devojačko veče unajmljuju stripera u uniformi vatrogasca ili policajca, a za ovu vrstu zabave spremne su da izdvoje i više od 100 evra za pola sata zabave.

Stripera na žurku nikada ne zovu buduće mlade, već njihove drugarice, a skidanja je po pričama muškaraca koji se bave tom vrstom posla bilo i u državnim firmama.

"Buduća mlada ništa nije znala. Malo smo pojačale muziku i nakon pola sata neko je pozvonio na vrata stana. Buduća mlada je bila zgrožena, jer je na špijunki videla policajca. Otvorila je vrata, a striper je bio poprilično ozbiljan. I ja bih se upecala. Ušao je unutra i govorio da mora da piše prekršajne prijave. Nakon toga smo pojačale muziku, a striper je počeo da se svlači. Mladin izraz lica neću zaboraviti dok sam živa. Jedva se sastavila, pa je vrištala. On ju je smirio i uhvatio za ruke", kaže Jelena Zarić iz Novog Sada.

Fotografije sa takve vrste zabave se čuvaju daleko od očiju budućih muževa. Ni od jednog stripera, ali ni od mlade nismo uspeli dobiti fotografiju, uz opasku da se to mnogim muževima ne bi dopalo.

Pored skidanja muškaraca u devojačkim stanovima, po rečima beogradskog stripera Saše Brkića (28) mladine drugarice spremne su da odu i korak dalje, pa je tu i pretres u autobusu koji je rezultirao žurkom do gole kože.

"Autobus je išao iz Hrvatske ka Beogradu. Negde u blizini Šida sam zaustavio autobus i u policijskoj uniformi ušao unutra uz opasku da moram da obavim pretres, jer se konzumiraju nedozvoljena sredstva. Nakon toga sam došao do mlade i kada je bila u mojim rukama, muzika je bila sve jača, a ja sam krenuo da se skidam", kaže Brkić, koji je student prava.

"Kada dođem u uniformi policajca, u većini slučajeva žene hoće da me hapse. Kada se pojavim kao vatrogasac pitaju me gde mi je crevo. Žene vole uniformu vatrogasca i policajaca jer ih to uzbuđuje, pošto pretpostavljam da na takvu vrstu muškaraca gledaju kao na moćne i opasne", kaže Brkić koji se na žurkama pojavljivao i kao doktor, pod izgovorom da mora hitno žene da pregleda, a nije mu bilo strano ni da uleti kroz prozor.

"Nastupam i kao perač prozora. Spustim se na sajlu do određenog sprata i uđem na žurku, pa tačka može da počne", kaže Brkić, te navodi da je imao nastupe i u državnim preduzećima, i to u večernjim satima, kada u kancelarijama nema nikog.

Njegov kolega Dejan Dimitrijević (35), barmen po struci, kaže da se striptizom bavi od svoje devetnaeste godine, a da se u ulozi policajca pojavljuje na devojačkim večerima, jer je to najlakši način da se buduća mlada iznenadi.

"Dolazim u stan u policijskoj unformi pod izgovorom da se komšije žale na preglasnu muziku. Nakon toga kreće tačka, a buduće neveste u većini slučajeva budu zbunjene", kaže Dimitrijević koga je pre nekoliko godina angažovao čak i policajac.

A za muža - striptizeta

Striperi nastupaju kako na privatnim žurkama tako i na jahtama, a ukoliko muškarac unajmi stripera za ženu, neretko se dešava da onda traže i striptizetu za momačko veče.

Cena od 100 do 200 evra

Striperi za nastup uzimaju od 100 do 200 evra. Oba naša sagovornika su, kažu, imali prilike da kući odnesu i pozamašan bakšiš od 750 do 1.150 evra za noć, te da ne pristaju na nepristojne ponude.

