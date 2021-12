VOĐA BARA OTKRIVA ZA KURIR Ova pevačica je STIPSA, ne daje BAKŠIŠ, a traži ful servis! Evo šta je radio sa Cecinom ćerkom!

Luka Pavlović prvi je ovonedeljni vođa u rijalitiju Bar koji je u utorak uveče započeo sa emitovanjem na Kurir televiziji. Naša ekipa imala je mogućnost da među prvima uđe u Bar koji će uskoro da otvori vrata za sve posetice i da sa njim porazgovaramo o njegovom životu pre rijalitija, ali i da čujemo njegove utiske o drugim takmičarima.

foto: Kurir TV

- Prvi dani nam prolaze u upoznavanju sa ljudima i poslom. Ima malo i tenzija i pritisaka što je normalno pred otvaranje bara, posebno sada kad se sve snima. Tu je 15 različitih takmičara i mentaliteta, sve je to jako teško da se uklopi. Samim tim što su me izabrali za prvog vođu, ja insistiram na tome da se napravi jedan timski duh iako pobednik može biti samo jedan.

Da li si dovoljno autoritet da bi bio prvi vođa?

- Ljudi su me kao takvog prepoznali, meni je bilo čudno da to bude jednoglasno, jer sam očekivao da će se praviti neki klanovi kao što je to normalno po rijalitijima. Svakako mi prija. Ja sam pokrenuo neku inicijativu od početka da radimo i okupio sam neke ljude oko sebe sa kojima imam neku komunikaciju, što je jako bitan faktor u ovom poslu. Snalazim se okej za sada.

Ko ti prija od takmičara, a ko te nervira?

- Davor Darmanović je otvoren i dobar momak, on želi da radi, a ja sam zbog toga ovde i došao zbog posla. Ivana Rudić se najmanje snašla, ona mi je stala na žulj prethodnih par dana, ali je počela sad da radi nešto, da čisti, pokušava da se ukomponuje u tim.

foto: TSS

Dobio si otkaz na poslu zbog Novaka Đokovića. Šta se tačno desilo?

- To se desilo prošle godine, kada je bio Adria tur i kad su zamerili Novaku što je organizovao žurku u sred pandemije koronavirusa. Sve imam dokumentovano u svom telefonu. Ta žurka je bila zatvorenog tipa, počela je oko jedan sat posle ponoći. Svi smo bili opušteni i emotivni zbog Noleta, koji je svetska zvezda. Bili smo svi i popili, jer je žurka kasnila i sve se otrglo kontroli. Atmosfera je bila sjajna. Ja sam tad bio tamo ceromonijalni barmen, imao sam svoje dve tačke. Novak je u jednom trenutku bio na bini, svi su se poskidali, baš je bilo smešnih scena. Tu je bio teniser Dimitrov, bacao se kao foka po bini... Urnebesno. U jednom trenutku, kad su se svi skinuli, bili su znojavi, ja sam palio neku vatru. Aludirali su mi sa majicama da se i ja skinem. Otkopčao sam svoju košulju i bacio je u publiku. To je bila kap koja je prelila čašu kod direktora i menadžera koji su vodili taj klub. Po meni to nije bilo loše, posle 45 minuta su mi rekli da se spakujem i da idem kući.

Da li kriviš Novaka za to?

- Ne, i dalje ga poštujem i gotivim. Opet bih isto uradio. On je zvezda.

Koga si još upoznao od naših zvezda?

- Te večeri sam plesao sa Anastasijom Ražnatović. Izašao sam na binu i imao sam neku svoju koreografiju. Tad se tu pojavila i neka devojka za koju sam tek dva-tri minuta kasnije shvatio da je Anastasija. Bilo mi je opušteno, jer smo tad svi bili popili. Totalno je prirodna devojka. Video sam tad i Bikovića, mnoge političare, sportiste...

foto: Damir Dervišagić

Ko te je od poznatih razočarao?

- Goga Sekulić i Sanja Marinković mi nisu prijale nikako. Goga hoće da ima ful-servis i bila je uslužena a bakšiš nije dala skoro nikakav. Nije imala poštovanja. Milka Forcan je najbolja, prava dama.

Od koga si dobio najveći bakšiš?

- 250 evra za jedno veče od jednog gospodina, koji drži svoj lokal u Nemačkoj, a skoro je otvorio i u Beogradu. Čak ga ja nisam ni služio, ali je prepoznao moj trud i rad.

Da li si imao nepristojnih ponuda?

- Da, i to više od muškaraca nego od žena. To mi je imponovalo, da su me videli kao seks simbola, ali ja nisam na toj strani. Ipak, ja imam devojku, tako da me niko drugi ne interesuje.

foto: Kurir

BAR je pravi rijaliti, jer je zasnovan na baru koji stvarno postoji, sa stvarnim učesnicima, sa stvarnim gostima. Učesnici BAR rijalitija će morati da rade i da od zaređenog i žive - da plate komunalije, stan, i da kupe hranu. Osim njihove borbe za 30.000 evra, takmičari će morati da postave Bar na noge jer je to potpuno novo mesto u centru grada, u Vlajkovicevoj 8. Njih 15 imaju zadatak da razrade posao, da privuku goste, animiraju ih svojim nastupom i svojim pićima, kao i da od BAR naprave najpoznatiji i najposećeniji kafić u gradu.

Zaprati BAR rijaliti na društvenim mrežama Instagram, Facebook i YouTube.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

RIJALITI BAR MOŽETE PRATITI UŽIVO OVDE.

Kurir.rs/Aleksandar Panić

Bonus video:

31:17 BAR - Pregled dana - 1. deo 21.12.2021.