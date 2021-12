BIVŠI MUŽ KONTROVERZNE UČESNICE BARA ZA KURIR: Venčali smo se da bi me IZVUKLA iz zatvora! Bane otkrio na šta je sve IVANA spremna

Život učesnika rijalitija "Bar" na Kurir televiziji od samog početka intrigira javnost. Jedna od učesnica koja se u startu izdvojila je i Ivana Vranić Rudić. Njen bivši suprug Bane Novičić otkriva zbog čega su se venčali i kako mu e pomogla da izađe iz zatvora.

Bio si u braku sa Ivanom. Kakva je ona privatno?

- Opasna je. Mnogo mi je pomogla u nekom momentu života. Sada je poštujem kao drugara i prijatelja. Uvek ću biti tu za nju. Kad su me drugari posle 10-15 godina ostavili na cedilu ona nije, pomogla mi je. Ako me ona zove u pola noći za pomoć, ja odmah idem i pomažem.

foto: Kurir televizija

Zašto si bio u zatvoru i da li se udala za tebe samo da bi ti lakše izašao sa robije?

- Nije važno. Zaglavio sam bio na četiri godine u Mitrovici. Nisam nikog ubio ni silovao. To su bile klinačke ludorije sa 22-23 godine. Ona je moja bivša žena, ali ja sada imam porodicu. Moja sadašnja žena zna sve o njoj, objasnio sam joj da mi je mnogo pomogla i to je to.

Kako ste se upoznali vas dvoje?

- Mi smo se znali od ranije kao klinci, Subotica je mala, nije to veliki grad. Čula je bila da sam u zatvoru, pa me je pozvala i pomogla mi kao niko nikad u životu.

Kakva je Ivana u ljubavi?

- Ivana kada nekoga voli, spremna je na sve. Spremna je da da svoja leđa. Mnogi su to koristili, ali to je on.

Da li i dalje gajiš emocije prema njoj?

- Samo drugarske. U nekom periodu bila je tu i ljubavna veza, ali bolje funkcionišemo kao prijatelji.

Hoće li imati seks pred kamerama? Već je bacila oko na nekoliko muškaraca.

- Ne znam, nikad nismo pričali toliko na tu temu. Ljudi se tokom godina menjaju, ne zalazim toliko u taj njen deo intimnog života. I ako to bude uradila, to će verovatno biti zbog publiciteta i prve nagrade. Spremna je na šou biznis.

Nema sa kim se nije posvađala od kad je ušla u Bar.

Uf, uf... Temperamentna je samo tako. Ona neće nikog da dira prva, ali ne da na sebe, kao muškarac je, ima tu energiju.

foto: Kurir televizija

Da li ti se čini da će ipak doći do nekog pomirenja sa ostalim takmičarima. Već je proglašena za najomraženiju.

- Nju samo ne treba provocirati. Nikog ne dira prva, totalno je kul lik, ona je dete iz grada, nije seljanka. Prošla je mnogo i zna mnogo.

Ima li strah od kamera? Hoće li imati neku zadršku zbog njih?

- Zavisi od situacije. To sad ne mogu da kažem.

Koji joj je cilj ulaska u Bar?

- Da se proslavi kao pevačica. To joj je životni san.

foto: Kurir televizija

Aleksandar Panić

