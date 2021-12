GEJ UČESNIK BARA BEZ DLAKE NA JEZIKU: Damir me najviše nervira, a sa Svenom imam lep odnos! Evo i da li bi imao S*KS PRED KAMERAMA

Učesnik "Bara" Slobodan Romić nikada nije krio svoju seksualnu orijentaciju od javnosti, pa je već u svom profilu istakao da je gej.

foto: Printscreen Kurir Tv

U svom prvom intervjuu za Kurir, otkada je postao učesnik rijalitija, otvorio je dušu i potpuno iskreno progovorio o tome kako se snašao u "Baru", kakvi su mu prvi utisci o drugim takmičarima, ko ga je razočarao, a sa kim ima dobru komunikaciju, ali i da li je imao probleme zbog toga što voli muškarce.

- Ovde je turbulentno od samog početka, ali sam dobro za sada. Očekivao sam da će biti svega i svačega, ali ne baš toliko. Za mene ovo nije rijaliti, ovo je posao - realno pokazivanje rada u baru.

Šta te najviše nervira? Nerazumevanje pojedinih učesnika gde smo i zbog čega smo mi došli ovde. rana atmosfera ne postoji. Nadam se da će se to promeniti, počeli smo polako da sarađujemo.

Imaš donekle iskustva sa ovim poslom. Zašto se nisi nametnuo kao prvi vođa?

- Nisam nametljivac po prirodi. Imam iskustva, ali ne u baru, nisam barista, ne znam da spremam koktele. Radio sam u restoranu, a i dugo nisam živeo ovde, tako da mi je taj mentalitet i način rada ovde stran. Ne znam da li bih se snašao u tome, nisam neko ko se nameće. Skoro jednoglasno smo izabrali Luku za vođu, nema razloga da ja budem vođa.

Kako ti se Luka čini kao vođa? Mnogi su razočarani.

- Luka je sjajan dečko, svaka mu čast šta proživljava. On je taj siromaško koji sad treba da prelomi da li smo mi rijaliti ili smo došli da radimo posao. Nisam razočaran u njega kao vođu, samo je dosta mekan. On se trudi da ide na prijateljsku varijantu, a to je jako teško.

foto: Kurir Televizija, Shutterstock

Sa kim imaš dobru komunikaciju u "Baru"?

- Ove ljude nisam znao pre ulaska ovde, tako da ne mogu da kažem da me je neko razočarao kao osoba. Luka je dobar, Maja je sjajna, Sven isto, Zorana, ima dobrih ljudi.. Mnogo je tu mladih ljudi, pretpostavio sam da ću ovde biti najstariji i da će meni ovde biti najteže.

Da li ti smeta što te pojedinci nazivaju deda?

- Ma ne, ovde je ipak mlada ekipa. Ja sam ovde pao sa Marsa, ja sam Deda Mraz. Oni su mladi, treba im pomoći, imaju sjajnu energiju i osmehe.

Koga nikako ne možeš da smisliš?

- Damira. Ivanu isto, dok nije napravila šta je napravila. Ona je igrala na kartu rijaliti šoua. Bar je ozbiljna stvar koja tako mora i da se shvati.

foto: Printscreen Kurir Tv

Javno si se deklarisao kao gej. Da li si imao od ostalih učesnika neku neprijatnost zbog toga?

- Nisam, nije bilo nikakvih dobacivanja na taj račun. Imam ja dugačku istoriju svoje seksualnosti, koja nije bila glatka i stvari koje su mi se ranije dešavale bile su mnogo gore.

Ipak, Sven je nekoliko puta rekao da ne voli homoseksualce i da ga jako nerviraju.

- Jeste, i rekao mi je da sam ja prvi gej sa kojim je mogao da razgovara i imamo jako lep odnos.

Imaš partnera. Da li bi ga prevario pred kamerama?

- Ja nisam došao ovde da bih varao nekoga, a porno glumac nisam da bih to radio pred kamerama. Da li bih mogao da se zaljubim ovde? Ne znam. To mi nikad nije bio plan. Čak mi je i partner rekao da ako nađem nekog ovde da je to super i da će me gledati. Mi nemamo takav odnos. Ja se kad nekog volim u potpunosti predajem i nemam neku želju i porive za drugim.

Zašto nemaš zajedničke slike sa partnerom?

- Mi smo vrlo mladi kao par, od oktobra smo zajedno. Nisam čovek koji voli preterano da se eksponira, a nije ni on. Upoznao sam nekoga ko je najsličniji meni po prvi put u životu. Pomislio sam i ja to, došao sam ovde a nemamo zajedničkih slika, osim jednog videa.

Da li si zbog svoje seksualnosti doživljavao pretnje i uvrede na društvenim mrežama?

- Ne, zaista. Niti sam aktivan na mrežama, niti imam puno pratilaca. Nadam se da ih neću imati ni u budućnosti.

foto: Kurir TV

Kurir.rs/Aleksandar Panić

Bonus video:

19:12 BAR - Pregled dana - 2. deo 24.12.2021.