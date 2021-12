BAR UPRAVO OTVORIO VRATA ZA SVE POSETIOCE! Menadžer Nenad otkrio nove detalje DOĐITE U VLAJKOVIĆEVU 8 DA SE UPOZNAMO

RIjaliti Bar naprečac je osvojio srca gledalaca. A ono što se svi pitaju jeste kada i pod kojim uslovima će moći da uđu u Bar u Vlajkovićevoj 8 i posete svoje omiljene takmičare.

- Vrata su otvorena svakog dana od 9 časova do ponoći, petkom i subotom do 1 posle ponoći, a nedeljom od 9 do ponoći. Gosti moraju da ponesu sa sobom kovid propusnice i to ne samo posle 20 časova. Drugo je da ponesu dobro raspoloženje - rekao je u jutarnjem programu Kurir televizije menadžer Bara Nenad Mirković.

foto: Kurir Televizija Printscreen

Mirković je naglasio da su komentari super i da je gledanost dobra.

- Vidim da publika već ima svoje favorite. Bar je otvoren! Dođite i družite se sa nama - rekao je Mirković.

Pozivamo sve da svrate u Baru gde mogu da se upoznaju sa takmičarima i uživaju u atmosferi u Vlajkovićevoj 8.

foto: Kurir Televizija Printscreen

Bar je ianče pravi rijaliti jer je zasnovan na baru koji stvarno postoji - sa stvarnim učesnicima i sa stvarnim gostima. Učesnici rijalitija će morati da rade i da od zaređenog i žive odnosno da plate komunalije, stan i da kupe hranu.

Osim njihove borbe za 30.000 evra takmičari će morati da postave Bar na noge jer je to potpuno novo mesto u centru grada, Njih 15-oro imaju zadatak da razrade posao, privuku goste, animiraju ih svojim nastupom i svojim pićima i da od Bara naprave najpoznatiji i najposećeniji kafić u gradu.

Kurir.rs

