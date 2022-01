LUKA ĆE SE VRATITI U RIJALITI! Astrolog prorekao vraćanje bivšeg učesnika Bara, a on je otkrio: RADILA JE NEKA POZITIVNA TREMA

Luka Pavlović koji je izbačen iz Bara, bio je glavna tema Pulsa Bara.

Kristijan Golubović bivši zadrugar, Ružica Kralj astrolog i Luka Pavlović bivši barovac gosti su Pulsa Bara na Kurir televiziji.

- Sanjao sam već da ću ja biti taj koji će biti izbačen. Mislim da sebe nisam prikazao u lošem svetlu bar što se tiče ugostiteljstva. Ništa ne bih menjao od početka do kraja. Ovo sam bio ja čak i tada kada sam bio slab - rekao je Luka.

- Imam neke moralne vrednosti. Nagrada od 30.000 evra mi ne znači toliko. Ali sva ova iskustva mi znače za karijeru. Radila je neka pozitivna trema u tom trenutku dok je izbacivanje trajalo - rekao je Luka.

Bivši učesnik Bara istakao je da je ovo bio preveliki zalogaj za njega i da je ceo taj pritisak sudelovao na to da se desi onakav incident sa Bar menadžerom.

- Kada neko radi dugo preko nema pravu sliku o tome kako to izgleda ovde. Ja sam pokušao da radim sa ljudima koji nikad nisu pokušali da rade kao barmeni ili uopšte u ugostiteljstvu. Dao sam sve od sebe da zaživi, ali taj prvi utisak koji su pokazali oni su shvatili da je to možda i poslednji. Ja nisam osoba koja krade i ne može neko to da mi kaže, pa ni Bar menadžer - rekao je Luka.

Ružica je otkrila da ovo nije kraj što se tiče Luke i da će on imati svoj povratak u Bar.

- Vaš rijaliti će tek da zaživi oko Marta, Aprila. Čak možemo pri kraju godine da očekujemo i još jedan rijaliti. Što se tiče Luke on je veoma jaka ličnost. Ne odustaje od svojih principa. Luka će se vratiti u rijaliti, on nije takav čovek koji bi samo otišao - rekla je Ružica.

BAR je pravi rijaliti, jer je zasnovan na baru koji stvarno postoji, sa stvarnim učesnicima, sa stvarnim gostima. Učesnici BAR rijalitija će morati da rade i da od zaređenog i žive - da plate komunalije, stan, i da kupe hranu. Osim njihove borbe za 30.000 evra, takmičari će morati da postave Bar na noge jer je to potpuno novo mesto u centru grada, u Vlajkovicevoj 8. Njih 15 imaju zadatak da razrade posao, da privuku goste, animiraju ih svojim nastupom i svojim pićima, kao i da od BAR naprave najpoznatiji i najposećeniji kafić u gradu.

