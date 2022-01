MUŠKARAC IMA SAMO 4 DELA: GLAVU, TELO, SRCE I ONU STVAR! Kristijan spustio učesnicu, a Luka raskrinkao njihovu vezu: SAMO GLUME

Kristina Stanković i Davor Darmanović i njihova veza u rijalitiju Bar zainteresovala je mnoge.

Kristijan Golubović bivši zadrugar, Ružica Kralj astrolog i Luka Pavlović bivši barovac gosti su Pulsa Bara na Kurir televiziji dali su svoja mišljenja na tu temu.

- Ja dok nisam počeo sa Kristinom da se zabavljam, duplom devicom. Do sada sam samo jednu duplu devicu, potpuno su tu negde slične u tim nekim životnim segmentima. U principu mislio sam da su savršene perfektne i da je baš to to, međutim susreo sam se sa lavicom koja je baš perfekcionista. Sad ova Kristina napominje kako od 7 dečaka ne može da spoji jednom muškarca. Ja mislim da muškarac ima 4 dela: glavu, telo, srce i onu stvar. Od kojih ona 7 pazla skuplja jednu muškarčinu. Verovatno ona traži previše. Mora da bude na super nivou da bi nešto zahtevala - rekao je bivši zadrugar.

Luka je istakao da je cela ta njihova priča samo gluma.

- Informacija je jako skupa stvar, mislim da ćemo morati da snimimo jedan podkast za te stvari. Mada evo ekskluzivno, pre svega mislim da je Davor prošao dosta toga i nije mlad momak, ima dva sina. Kristina je došla sa nekim lošim stavom. Htela je da učini, da kuva, da glumi ali ta gluma je baš otišla u neki negativan kontekst. Od onoga da je bila omiljena, postala je omražena. Jer je tražila tu zajednicu kroz promuvavanje sa Davorom i osetila je da može tu da bude plejer. Ima tu dosta ljudi koji igraju rijalitit. Tu su najbolji Sofija i Sanja, a takođe i Davor i Kristina igraju rijaliti ali ne tako dobro - rekao je Luka.

foto: kurir televizija

Pozivamo sve da svrate i borave u "Baru" i sami se upoznaju sa takmičarima i uživaju u atmosferi u Vlajkovićevoj 8!

BAR je pravi rijaliti, jer je zasnovan na baru koji stvarno postoji, sa stvarnim učesnicima, sa stvarnim gostima. Učesnici BAR rijalitija će morati da rade i da od zaređenog i žive - da plate komunalije, stan, i da kupe hranu. Osim njihove borbe za 30.000 evra, takmičari će morati da postave Bar na noge jer je to potpuno novo mesto u centru grada, u Vlajkovicevoj 8. Njih 15 imaju zadatak da razrade posao, da privuku goste, animiraju ih svojim nastupom i svojim pićima, kao i da od BAR naprave najpoznatiji i najposećeniji kafić u gradu.

Zaprati BAR rijaliti na društvenim mrežama Instagram, Facebook i YouTube.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs