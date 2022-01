LUKA POSLE OTKAZA U BARU: Zahvaljujući rijalitiju od anonimusa sam postao brend! Menadžer Nenad mi je PRAVIO SPLETKE I PRETIO!

Luka Pavlović glasovima publike dobio je otkaz u rijalitiju "Bar". On se u intervjuu za Kurir, samo dan nakon izbacivanja, osvrnuo na svoje učešće i otkrio nam da mu je podršku među prvima pružila i devojka, za koju se spekulisalo da ga je ostavila zbog afere sa cimerkom Majom Kovačević.

- Kod kuće me je sačekala sestra. Čuo sam se i sa roditeljima i devojkom, koji su mi takođe izrazili podršku. Ona nije mogla da stigne jer danas radi. Imam mnogo ideja koje čekam da realizujem, ova stanica mi je dosta pomogla da krenem dalje. Postao sam brend, ljudi mi na ulici daju podršku kao nikad u životu. Od anonumusa sam postao nešto za tri nedelje i to je velika stvar. Presrećan sam zbog toga - istakao je na početku razgovora Luka.

Deluješ mi vrlo srećno što si dobio otkaz.

- Jako sam srećan. Ja sam u "Baru" bio totalno iskren - tamo sam ostavio krv, suze, znoj i zdravlje za ljude koje sam pokušao da ujedinim, bez obzira na to ko su i odakle su. Zajednica je jača nego pojedinac. Ja ovde nisam došao zbog novca, već da sebe predstavim u najboljem svetlu, što sam i uspeo za tri nedelje.

Bio si pred raskidom sa devojkom zbog tvog odnosa sa Majom. Da li ste uspeli da rešite sve nesuglasice?

- Kad nekoga volite i s njim ste prošli dosta lepih i ružnih stvari, ne može biti drugačije. Mi se međusobno poštujemo, najpre ide drugarstvo, a onda uz to i strast i ljubav. Ja sa devojkom imam čist i otvoren odnos, oprostila mi je sve.

Kako bi formulisao svoj odnos sa Majom?

- Maja je sjajan lik. Ona je najbolja glumica u kući, najinteligentnija je tamo i igra najbolje svoju rijaliti igru. Prema njoj nisam osetio ništa sem prijateljstva, jer ja ne volim ljude koji su previše napadni kao ona. Ja sam muškarac i džentlmen, i kao takav vodim igru i osvajam svoju damu. Majino nabacivanje me je odbijalo. To što je ona pomislila da smo mi u ljubavnoj aferi, to je njen problem.

Više puta si imao i otvorene sukobe sa bar menadžerom Nenadom? Je l' te nervirao?

- Jako me je nervirao i ne kajem se ni zbog čega. Na početku smo imali jako lepu komunikaciju i saradnju, do trenutka kada su počele njegove spletke i teorije zavere da sam ja lud. Sve je to njegovo maslo. Sebi je previše dao na značaju, čak mi je i zapretio da više nikada neću raditi u ugostiteljstvu u Beogradu, da neću moći da prodajem jabuke ni krompir na pijaci... To me ne vređa, jer sujetne ljude i veliki ego odmah otkačim.

Ko, po tvom mišljenju, pobeđuje?

- Maja, Ksenija, Sanja i Damir idu do finala, to je sigurno. Neko od njih.

