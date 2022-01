LJUBAVNA DRAMA KRISTINE IZ BARA: Otkačila sam Damira čim sam čula da priča kako jurim za njim! Reakcija njene porodice je ŠOKANTNA

Kristina Stanković već je tri puta izabrana za najomiljenijeg učesnika u rijalitiju "Bar". Ipak, ove nedelje joj raspoloženje nije na nivou jer smatra da je učesnicima opala energija i da nema elana kog je bilo na početku. S njom smo razgovarali i o njenom odnosu s Damirom Darmanovićem.

- Nisam dobro, kao da smo svi uvenuli poslednjih dana, nema više energije ni elana. Nema više varnica, ni emotivnih krahova, nema ničega. Svi su bezvoljni, pa to loše utiče i na mene. Tome je svakako doprinelo i to što su neki takmičari napustili šou. Potrebna nam je nova energija i novi ljudi, to bi začinilo čorbu. Stari su s razlogom stari - rekla nam je na početku razgovora Kristina.

Ono što gledaoce intrigira je tvoj odnos s Davorom. Da li ste vi u vezi ili niste?

- Između nas se ne dešava ništa. Mi smo samo dva drugara, dobra, stara. Naš odnos je isključivo drugarski i ne pretenduje da bude ništa više od toga. Sve je izbledelo između nas. Više se ne sviđam ni ja njemu, ni on meni.

Gde je nastao problem?

- Ne znam, u početku je postojala hemija između nas koja je sada nestala. Tako će ostati i nakon rijalitija. Iako su nekad postojali neki planovi, sada to više ne postoji. Mi nismo jedno za drugo.

Zašto?

- Zato što ovde dolazi mnogo ljudi sa strane i svašta se čuje. To sve promeni. On je na početku jurio za mnom, a sada je ispalo da ja jurim za njim, a da on tvrdi pazar. To se ne uklapa u moj tip ličnosti, ja nikad nisam trčala ni za kim. On je izjavio da ja jurim za njim, tako da sam odmah to prekinula. On to ne zna, niti ću mu reći.

Ipak, da nema kamera, bili bismo zajedno?

- Davor nije moj tip muškarca, ja volim krupne muškarce sa 100 kilograma i dva metra. Da smo se upoznali u stvarnom svetu, nikad se ne bismo dopali jedno drugom, za sve je kriv skučen prostor u rijalitiju. Zavozali smo se i to.

Je l' pao seks između vas?

- Ne, nikad. Pao je poljubac na stepenicama kad smo išli u stan i jednom iza zavese, gde nema kamera, tako da to nije ostalo zabeleženo.

Da li ti je porodica zamerila na slobodnom ponašanju s njim?

- Jeste, i to me najviše boli, njihove reakcije se najviše plašim. Mama mi je zamerila što sam bila bliska s Davorom, rekla je da on nije za mene i da ne želi da završi kod doktora zbog moje veze s njim.

Za koga misliš da može da pobedi?

- Damir ili Sanja.

