BAROVCI NAPRAVILI ŠOU U NABAVCI Nasred marketa Slobodan na URNEBESAN NAČIN pokazivao Kristini kako da vidi da li je krompir dobar

Barovci dobili su određenu sumu, kako bi sebi obezbedili hranu i neophodne potrepštine.

U nabavku su išli Slobodan Romić, Kristina Stanković i Ivan Nešković, a pravu atmosferu su napravili Slobodan i Kristina.

foto: Kurir Televizija

Naime, Slobodan je Kristini pokazavao kako se proverava kromoir i to na sred marketa. On je na šaljiv način to uzradio tako što je prislonio krompir Kristini na grudi.

foto: Kurir Televizija

Ova situacija izazvala je smeh među njima, a svakako da je i među gledaocima rijalitija Bar.

Reprizu Puls Bara možete gledati u 22 časa, nakon čega ide UŽIVO izbacivanje u 22.45, a na samom kraju gledaćete LIVE uključenje.

Pozivamo sve da svrate i borave u "Baru" i sami se upoznaju sa takmičarima i uživaju u atmosferi u Vlajkovićevoj 8!

BAR je pravi rijaliti, jer je zasnovan na baru koji stvarno postoji, sa stvarnim učesnicima, sa stvarnim gostima. Učesnici BAR rijalitija će morati da rade i da od zaređenog i žive - da plate komunalije, stan, i da kupe hranu. Osim njihove borbe za 30.000 evra, takmičari će morati da postave Bar na noge jer je to potpuno novo mesto u centru grada, u Vlajkovicevoj 8. Njih 15-oro imaju zadatak da razrade posao, da privuku goste, animiraju ih svojim nastupom i svojim pićima, kao i da od BAR-a naprave najpoznatiji i najposećeniji kafić u gradu.

Zaprati BAR rijaliti na društvenim mrežama Instagram, Facebook i YouTube.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:45 POSLE OVOGA ĆE PRODAVATI JAJA NA PIJACI: Bar menadžer nikad oštriji, Mina dodaje: VEOMA JE ANTIPATIČAN !