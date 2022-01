IVAN OTKAČIO MISICU ZBOG KRISTINE! Kada ju je video bez GAĆICA, nije mogao da odoli! Ona oduvala Davora zbog STRIPERA! (FOTO)

Proslava Srpske nove godine organizovana je u brojnim lokalima u srpskoj prestonici, ali je definitivno najbolji provod bio u rijaliti Baru! Za sjajnu atmosferu pobrinuo se popularni pevač Amel Ćeman Ćemo, ali i barovci koji su dali sve od sebe da naprave najbolju žurku u gradu!

foto: Ana Paunković

Lokal u Vlajkovićevoj 8 noćas je bio dupke pun, a atmosfera je bila do sad neviđena. Uz svoje, ali i hitove kolega, Ćemo je napravio vrhunsku žurku u kojoj su uživali i do kasnih jutarnjih sati se provodili, kako učesnici rijalitija Bar, tako i veliki broj gostiju. Kada su ugledali pevača, barovci su se obradovali i pozdravili ga aplauzom, a potom su tražili da im ispunjava muzičke želje. Neke je posebno pogodilo kad je Ćemo zapevao pesmu Džeja Ramadanovskog i Mine Kostić "Slavija", pa su pali u trans.

Tada su sevnule i varnice između Kristine Stanković i Ivana Neškovića, koji je već neko vreme u vezi sa Sofijom Unom Manić. Ipak, čini se da je striper odlučio da završi sa lepom misicom i da je zameni drugom devojkom.

foto: Zorana Jevtić, Kurir

Ivan nije ostao ravnodušan na stajling cimerke, koja je na sebi nosila haljinu sa izrezima sa strane, i to bez donjeg veša!

foto: Printscreen

Kada ju je video, Ivan je bio šokiran, pa joj je, kada je popio koju više, prišao i počeo da đuska sa njom i to naočigled devojke, koja je to veče radila.

foto: Printscreen

Stankovićka se uvijala uz Neškovića i popela mu se na ramena, ali najšokantnije je bilo kada je podigla nogu i naslonila se na njega. Očigledno je da su oboje bili pod dejstvom alkohola i da nisu marili za poglede drugih, a u jednom momentu su se čak i poljubili!

foto: Printscreen

Tu scenu nije videla Sofija Una, ali barovci su joj već preneli šta se dešava, pa ostaje da vidimo kako je reagovala, te da li će oprostiti Ivanu neverstvo.

Inače, i Kristina je donedavno bila zauzeta. Ona je otpočetka učešća u rijalitiju Bar flertovala,a potom se i upustila u vezu sa Davorom Darmanovićem. Ipak, odlučlila je da ga ostavi.

- Između nas se ne dešava ništa. Mi smo samo dva drugara, dobra, stara. Naš odnos je isključivo drugarski i ne pretenduje da bude ništa više od toga. Sve je izbledelo između nas. Više se ne sviđam ni ja njemu, ni on meni. U početku je postojala hemija između nas koja je sada nestala. Tako će ostati i nakon rijalitija. Mi nismo jedno za drugo - rekla je Kristina u intervjuu za Kurir i dodala:

- On je na početku jurio za mnom, a sada je ispalo da ja jurim za njim, a da on tvrdi pazar. To se ne uklapa u moj tip ličnosti, ja nikad nisam trčala ni za kim. On je izjavio da ja jurim za njim, tako da sam odmah to prekinula. On to ne zna, niti ću mu reći.

foto: Printscreen

BAR je pravi rijaliti, jer je zasnovan na baru koji stvarno postoji, sa stvarnim učesnicima, sa stvarnim gostima. Učesnici BAR rijalitija će morati da rade i da od zaređenog i žive - da plate komunalije, stan, i da kupe hranu. Osim njihove borbe za 30.000 evra, takmičari će morati da postave Bar na noge jer je to potpuno novo mesto u centru grada, u Vlajkovicevoj 8. Njih 15-oro imaju zadatak da razrade posao, da privuku goste, animiraju ih svojim nastupom i svojim pićima, kao i da od BAR-a naprave najpoznatiji i najposećeniji kafić u gradu.

