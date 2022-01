MUŠKARCE DELIM NA DVE KATEGORIJE! Aleksandra otkrila koja su to dva tipa muškarca koji dolaze u rijaliti: IVAN JE JEDAN OD GORIH

Ivan Nešković zbog svoje trenutne rasutosti sa različitim učesnicama Bara postao je jako zanimljiv gostima Pulsa Bara koje su ga malo iskritikovale, ali opet i pohvalile.

Aleksandra Subotić, rijaliti zvezda, istakla je kakvi se muškarci nalaze u rijalitiju i svrstala je Ivana baš u jednu od tih grupa.

- Muškarce iz rijalitija delim na dve kategorije na novinare koji žele da se istaknu i kojima to doprinosi u poslu. Tu su muškarci koji su željni pažnje jer napolju nisu sposobni ni za šta i koji uđu u rijaliti i posle toga naprave nešto, to su starletari. Taj dečko želi da ispadne bitan i šmeker, to mi se ne sviđa - rekla je rijaliti zvezda za Puls Bara Kurir televizije.

Jovana Joka Milekić, astrolog, se nije složila sa Aleksandrom, već je pohvalila Ivana.

- Uvidom u njegove planeta kada imate Mars i Venoru u istom znaku, kao što on ima u jarcu. On vrlo smišljeno sa svakom od devojaka igra igru, vrlo strateški isplanirano. On ima svoju matematiku, one svoju. Malo tu ima strasti i više se igra na duže staze - rekao je astrolog.

