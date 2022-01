BOJALA SAM SE DA ĆE ME OŠIŠATI! Subotićka progovorila o učešću u rijalitijima BILO JE PSIHOPATA, ovo je POTPUNO DRUGAČIJE

Aleksandra Subotić, bivša rijaliti učesnica i Jovana Joka Milekić, astrolog konstatovale su da je odlično što je produkcija rijalitija "Bar" zabranila učesnicima da se tuku.

- Mislim da rijaliti učesnik je najbolji u svom prvom rijalitiju, a svaki sledeći ulazak je kalkulacija - kaže Aleksandra Subotić, a astrološkinja je dodala:

foto: Kurir televizija

- Učesnici koji su više sezona tu, nauče kako da uzmu vremena za sebe - kaže - ističe Jovana Joka Milekić, astrolog.

Subotićka je otkrila da je bila sa raznim učesnicima i da je svašta preživela tokom svog učešća u rijalitiju.

foto: Kurir televizija

- Prvi dan kada sam ušla u rijaliti, meni je devojka prosula litar ulja na glavu. Bila sam sa raznim psihopatama, bilo me je strah da će mi neko od njih kosu odseći. Dobro je što im produkcija brani da se tuku. Vi ste najčinaniji mediji, oni imaju super priliku da se pokažu sada, ovo je jedan potpuno drugačiji format i to je super. Ja kada bih ušla u "Bar". Treba da do

foto: Kurir televizija

Pozivamo sve da svrate i borave u "Baru" i sami se upoznaju sa takmičarima i uživaju u atmosferi u Vlajkovićevoj 8!

BAR je pravi rijaliti, jer je zasnovan na baru koji stvarno postoji, sa stvarnim učesnicima, sa stvarnim gostima. Učesnici BAR rijalitija će morati da rade i da od zaređenog i žive - da plate komunalije, stan, i da kupe hranu. Osim njihove borbe za 30.000 evra, takmičari će morati da postave Bar na noge jer je to potpuno novo mesto u centru grada, u Vlajkovicevoj 8. Njih 15-oro imaju zadatak da razrade posao, da privuku goste, animiraju ih svojim nastupom i svojim pićima, kao i da od BAR-a naprave najpoznatiji i najposećeniji kafić u gradu

Zaprati BAR rijaliti na društvenim mrežama Instagram, Facebook i YouTube.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud. Kurir.rs