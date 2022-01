SLOBA POSLE IZBACIVANJA IZ BARA: Častiću sebe i verenika putovanjem na neko MIRNO mesto! Evo šta je rekao o cimerki Maji!

Rijaliti "Bar" ostao je bez još jednog učesnika u ponedeljak uveče. Otkaz je, na iznenađenje mnogih, dobio Slobodan Romić, koji se odmah spakovao i napustio stan.

Iako su mnogi bili tužni zbog njegovog odlaska, jer je važio za jednog od najmirnijih i najomiljenijih kolega, iskusni barovac kaže da je njemu drago što je izašao. Kako kaže, nije se najbolje snašao u rijalitiju.

- U neku ruku, očekivao sam da neću dugo ostati. Ipak to jeste rijaliti, a ja ga nisam igrao. Fokusirao sam se mnogo više na posao, nego na malverzacije i te stvari. Nije to moj život, nisam to ja - počeo je Sloba u intervjuu za Kurir.

Da li ti je bar malo krivo što si izašao?

- U neku ruku nije. Ipak je ono situacija koja nije moj život, nije način na koji bih ja želeo da živim, osećam.

Mnogim učesnicima i gledaocima već nedostaješ. Postoji li neki barovac za koga si se ti vezao?

- Drago mi je što vam nedostajem. Naravno da ima ljudi koji su mi tamo dragi. Na neki način sam se za sve vezao i nedostajaće mi mnogi. Iako smo kratko bili tamo, previše vremena smo provodili zajedno, zbližili smo se.

Pre tebe, iz "Bara" je izbačena Maja Kovačević, koja je diskvalifikovana. Šta misliš o njenom učešću?

- Maja mi je jako draga, volim je i voleo bih da se vidim s njom. Ona ima ogromno srce. Ali imala je ona svoje probleme, bila je nesrećna. Njeni strahovi su bili možda toliko nekontrolisani da je to eskaliralo u nešto što ni sama nije želela.

Šta planiraš?

- Jedva čekam da vidim svoje prijatelje, porodicu, da se malo osamim, da dođem sebi. Treba da sačekam mart zbog obaveza prema produkciji, a onda ću da se častim odlaskom na neko mirno mesto, da gledam vodu, da uživam, idemo dalje.

Da li si se čuo s verenikom Mihaelom? Kako je on reagovao na tvoje učešće u rijalitiju?

- Upravo smo razgovarali telefonom kada ste me vi pozvali (smeh). Nismo puno pričali o rijalitiju, više smo razgovarali o nama, pravili planove. Gledao me je i mi se znamo dovoljno da je znao i u kom stanju sam ja. Ipak smo dosta povezani, zna kako mi je bilo. Voleo bih da je pored mene sada, da pijemo zajedno kafu, da postoji fizički dodir. Bilo bi sjajno da mogu da odem kod njega u Osijek, videćemo.

Ko ti je od učesnika najmanje legao?

- Najmanji kontakt sam imao sa Ivanom Neškovićem i Sanjom Jakšić. Pokušavao sam da započnem komunikaciju s njima, sa Ivanom sam pred kraj to i uspeo, kada smo radili zajedno. Pitao me je neke stvari o poslu, ja sam hteo da mu pomognem. Sa Sanjom mi je bilo teško da nađem zajednički jezik, da stvorim bliži odnos. Kada sam pokušao da joj kažem neke stvari koje ne treba da radi, bilo je dosta teže. Ni sa kim nisam želeo svađu.

Šta misliš, da li će barovci bez tebe uspeti da održe lokal i da se posao podigne na noge onako kako je otpočetka planirano?

- Iskreno se nadam da hoće. Ali jedini način da se digne bar je ako se svi daju zajedno. Uslužna delatnost je posao koji ne može da živi ako se ljudi svađaju. S druge strane, tu je i ta nagrada koja stalno svima visi kao dželat iznad glave i to sve ljude pretvara u životinje. Tek kada shvatimo da nismo životinje, da neka sekira ne bi trebalo da nas ubije, ne vidim da će to raditi kako treba. Jako je teško da se u glavi razdvoji pobeda od toga da se radi zajedno.

