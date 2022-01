IVAN NE BIRA! Nakon Sofije i Maje bacio oko na STARIJU GOSPOĐU! Pohotno je GLEDA: Razvalili bismo se!

Nakon što su novi takmičari ušli u Bar, Ivan Nešković odmah je pikirao stariju Stanislavu Kuridžu.

- Ova teta samo da ima dužu kosu. Volim starije, ja to i ne krijem. Ali pošto nema kose, ništa. Volim da povučem za kosu, to vole one matorke - rekao je Ivan Dejani Deletić.

Posle afere sa misicom Sofijom Unom Manić i s*ksom sa izbačenom takmičarkom Majom Kovačević, Ivan Nešković nameračio se i na Stanislavu.

Ovu njegovu izjavu prokomentarisali su gosti "Pulsa Bara", koji su se našalili da Ivan želi još jednoj koleginici da izađe u susret.

