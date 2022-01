OGLASILA SE MAJKA MISICE: Uni je vreme za DETE! Ako IVAN NIJE OTAC, ne zna ko bi mogao da bude!

Sofija Una Manić otkrila je da sumnja da je trudna, a tim povodom za Kurir se oglasila njena majka Milena.

Sofija Una je u emotivnj vezi sa striperom, Ivanom Neškovićem, sa kojim je pomislila da je u drugom stanju, ali je on negirao da su oni imali seksualne odnose tokom učešća u rijalitiju. Majka Sofije Une je priznala da bi volela da postane baka, ali i da ne zna sa kim je njena ćerka u drugom stanju.

foto: Printscreen

- Još uvek ne znam da li je zaista trudna. To je njen odabir i ja ga podržavam, volela bih da dobije bebu... Svakako Uni po godinama jeste vreme za dete, a ovo ostalo... to je već na njoj... Čudno mi je da je Ivan rekao da nisu spavali zajedno i da dete nije njegovo, ja bih prvo pomislila da je on otac, to jed logičan sled događaja, ne znam ko je od njih dvoje upravu. Ako Ivan nije otac, ne znam ko bi moga da bude ... Koliko ja znam ona nije imala neku vezu pre ulaska u "Bar". -rekla je Milena, a onda prokomentarisala i potencijalnog zeta:

foto: Printscreen

- Ne znam šta da kažem za Ivana, nisam oduševljena. On je možda zaista dobar dečko, ali mislim da nije za moju ćerku. Po mom mišljenju on je nezreo veoma i veliki je ženskaroš, ali nemam ja pravo da sudim. - zaključila je ona

foto: Printscreen

kurir.rs/ Ana Denda

Bonus video:

00:16 Misica Sofija Una roni suze u Baru!