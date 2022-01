ČETVOROUGAO: Aleksi iz BARA sviđaju se Kristina i Dejana, a on je zaljubljen u Sanju: ONA MI JE VRH RIBA, IMAM ISKRENE NAMERE!

Od prvog trenutka otkad se pojavio u rijalitiju "Bar", Aleksa Barudanov našao se na meti pripadnica ženskog pola. Posebno su na njega oko bacile dve takmičarke - Kristina Stanković i Dejana Deletić, koje su se našle u ljubavnom trouglu s njim, ne hajući što se Aleksa čas ljubio s jednom, a čas s drugom.

I dok je Kristinu znao još iz spoljnog sveta, samo nekoliko sati nakon što je ušao u rijaliti, stupio je u prisni odnos i s Dejanom, za koju je sam rekao da mu savršeno odgovara njen karakter i ponašanje, ali da ne veruje da će ona pristati da imaju seksualne odnose pred kamerama jer ima porodicu.

Ipak, kako Kurir ekskluzivno saznaje od jednog od Aleksinih najboljih prijatelja, istina je da je on već duže vreme zaljubljen ni manje ni više nego u Sanju Jakšić, koja je naklonjena istom polu i to ne krije.

- On je odlepio za Sanjom. Iako smo mu svi pričali da od toga nema ništa i da ona nije devojka za njega, jer je gej orijentacije, on ne odustaje. Kad smo videli da se ljubi s njom, nismo mogli da verujemo svojim očima. Iako svi misle da je to sprdnja - nije. On od nje neće odustati, iako je ona počela da ga ignoriše i rekla mu da joj se više ne približava. Meni se čini i da Sanji prija kad se ljubi s njim, svi smo videli kako mu je uzvraćala poljupce. Da ne oseća ništa prema njemu, ne bi se tako ponašala - rekao nam je Aleksin drug.

Da gde ima dima ima i vatre i da su ove tvrdnje Aleksinog prijatelja istinite, pokazuje nam i Barudanovo ponašanje u poslednjih nekoliko dana u "Baru". Naime, otkad mu je Sanja rekla da ona "nije klinka i da s njom ne može da se igra kao s Kristinom i Dejanom", on se potpuno povukao u sebe, pa je bio vidno neraspoložen i na žurki na kojoj je pevala Vanja Mijatović.

Da prema Sanji oseća nešto više od prijateljstva, primetila je i Kristina, koja mu je saopštila da su njih dvoje završili s ljubljenjem i da na to može da zaboravi. Mi smo sa Aleksom hteli da porazgovaramo o njegovom odnosu sa Sanjom, ali nam je rekao da je to teška tema za njega i da još nije spreman da priča o tome.

- Sviđaju mi se i Kristina i Dejana i Sanja. Sanja mi je "vrh riba", ali vreme je pred nama, videćemo šta može da se desi između nas. Teško mi je da pričam o tome trenutno. Ona misli da se ja sprdam s njom, ali ja zaista imam iskrene namere prema njoj - poručio nam je Aleksa.

Kurir.rs/Aleksandar Panić

Bonus video:

00:13 Bar momak za primer! Aleksa pokazao koliko poštuje Dejanu!