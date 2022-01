REŠIO DA SKINE GAĆE PRED MILIONSKIM AUDITORIJUMOM? Damir otkrio da mu jako fali da ŠETA GO: Dao obećanje KADA ĆE TO DA URADI!

Damir Tepavac učesnik rijalitija Bar otkrio je u "Pulsu Bara" na Kurir televiziji da mu najviše fali da šeta go po stanu.

- Jako mi fali što ne mogu da šetam go i što ne mogu da pričam sam sa sobom. Ja se tako skinem go i šetam napred-nazad postavljam sebi pitanja. Mogu ovde to da radim, ali neću. Znam da ćete blurovati - kaže Damir, a voditelj Ivan mu je obećao da će blurovati sve ako se Damir skine.

foto: Kurir televizija

Tepavac je naveo da skidanje ipak čuva kao poslednju adut, ako mu se zaklima stolica.

- To čuvam za adut, ako mi se bude klimala stolica. Ako sam tu pred ispadanje - kaže Damir.

Učesnik rijalitija istakao je da su takmičari već počeli da kapiraju kada su u programu i da se lako usmeravaju.

