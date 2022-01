KSENIJA IZ BARA NIKAD ISKRENIJA: Boban Rajović me zvao na seks, ali sam ga odbila! Pale me stariji muškarci sa ALATKOM OD 22 CM

Ksenija Kranjec, otkad se pojavila u rijalitiju "Bar", nalazi se u centru pažnje kako medija, tako i svojih cimera. U intervjuu za Kurir progovorila je o svim aktuelnostima u šouu, ali je prvi put odlučila i da ispriča neke detalje iz privatnog života.

foto: Instagram

Na početku razgovora istakla je da je ona najveća zvezda u rijalitiju i da će, ako bude želela da ima seks pred kamerama, to i uraditi, ali da se neće kriti ispod pokrivača.

- Meni niko u "Baru" ne može da parira. Zato me svi ostali i mrze i ogovaraju gde stignu. Mene to ne zanima. Ovde mi se niko ne sviđa. Čujem da pričaju da sam imala seks ispod pokrivača, to je laž. Ukoliko budem to htela da uradim, to će biti da svi vide i biće najbolji seks u istoriji rijalitija.

foto: Kurir TV, Nemanja Nikolić

Šta se dešava u tvom odnosu s Damirom? Svi primećuju da se zaljubio u tebe.

- Od toga da ja budem s njim nema ništa. Rekao mi je da mu malo fali da se zaljubi u mene, ali to laže - zaljubio se. Mene on ne zanima. Jedino mi je pomogao oko pravljenja koktela, nije mi pružio podršku kad su me svi napadali.

foto: Kurir, Nemanja Nikolić

Svideo ti se i Svenov otac Darko, rekla si da je dobar frajer i da bi rado bila Svenova mama.

- Jesam, ali u početku. Čim sam čula kako razmišlja, promenila sam mišljenje, bio me je napao i zbog Sofije Une. Ne zanima me više.

foto: Kurir televizija

Ipak, postala si i više nego bliska sa Ivanom. Završili ste i u krevetu.

- Nije ni Ivan za mene. Družimo se intenzivnije ovih dana. Imali smo dobru komunikaciju od početka, bio je tu da me podrži otkad sam ušla. Sad se prebacio u moj krevet i od tada pričamo više i grlimo se, spavamo zajedno. Seksa neće biti, to je sigurno. Nije ni pokušao, rekao je da bi voleo sa mnom mnogo toga, ali da gleda na moje napolje i kako će oni reagovati, pa da zato ništa ne pokušava. Ja mu najviše značim, kakva Sofija Una i Maja, nebitne su totalno, zato je odmah i imao odnose s njom.

Zašto nisi mogla da podneseš Sofiju Unu? Baš si se radovala kad je ispala.

- Zato što je licemer, pretvarala se da je nešto što nije. Niko je nije podnosio. Sujetna je i puna kompleksa.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Priča se o tvom seksu od 45 minuta u "Parovima" sa Nikolom Lakićem. Da li ste u kontaktu?

- Nije bilo seksa, mi smo se pod pokrivačem samo ljubili i mazili 45 minuta. Ostali smo u dobrim odnosima i nakon rijalitija, čestitala sam i njemu i njegovoj devojci na rođenju deteta.

I ti i Deniz Dejm dolazite iz Slovenije. Koja od vas dve je popularnija na Onli fensu?

- Ja sam najveća zvezda iz Slovenije, ostali mogu samo da pričaju. Lajkovi sve govore. Deniz je kul osoba, fina je privatno, ali sve radi za promociju. Mi ne možemo da se upoređujemo po pitanju popularnosti. Ja sam broj jedan, ja sam je reklamirala kod mene na profilu.

foto: Printsceen/Instagram

Koliko si najviše zaradila od tvog profila?

- 15.000 evra. Novac štedim da bih kupila kuću, auto sam već kupila. Inače, neću da se snimam s muškarcima, već samo sa ženama, i to soft porn, bez seksa.

Ko te je muvao sa estrade?

- Boban Rajović me je posle nastupa u klubu zvao kod sebe u sobu na seks, pre nekih sedam-osam godina. Bio je pijan. Odbila sam ga, jer je bio navalentan. Da me je lepo pitao - pristala bih. Pisao mi je na Instagramu i smarao.

foto: Instagram

Sa kim se još družiš sa estrade?

- Sa Devitom, Amadeus bendom, MC Stojanom, sarađivala sam sa Cvijom.

Kakvi te muškarci privlače?

- Oni s penisom od 20 do 22 cm. Pale me stariji od 45 godina, krupniji i visoki. Moraju da budu inteligentni i gospoda.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/Aleksandar Panić

