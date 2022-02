KSENIJA IZ BARA O REPERU ŠKRTICI: Devito mi je tražio besplatno GOLE slike kako bi se SAMOZADOVOLJAVAO pred spavanje!

Ksenija Kranjec, učesnica rijalitija "Bar" iz Slovenije, žestoko je oplela po reperu Devitu. Ona je otkrila za Kurir da on ima zmiju u džepu, iako dobre svote novca zarađuje što na nastupima, što od Jutjuba.

Ksenija je priznala da joj je Devito u porukama na Instagramu tražio besplatan pristup njenom Onli fans profilu kako bi mogao da gleda njene provokativne fotografije i snimke, a da za to ne plati. On je, kaže, toliko škrt da nije hteo da izdvoji mesečno od pet do 30 evra, koliko iznosi pretplata.

Atraktivna Slovenka nije pristala na ovu molbu repera koji svoje lice godinama krije iza fantomke, jer smatra da, kao i svi, treba da plati mesečnu pretplatu kako bi je gledao i samozadovoljavao se u krevetu pred spavanje.

- Devita sam upoznala na nastupu Džale i Bube u Ptuju, bila sam se tad jako napila, inače ne pijem. Snimala sam i njega dok je pevao i tagovala sam ga. Odmah nakon toga počeo je da mi piše kako sam se napila i da me smara na Instagramu, pisao mi je da se sledeći put moramo zajedno napiti - ispričala nam je na početku Ksenija, a onda se prisetila i kako joj je reper tražio eksplicitne fotke s njenog Onli fans profila:

- Sutradan mi je tražio slike sa Onli fansa da bi mogao da se samozadovoljava pred spavanje. Ja sam se šokirala, rekla sam mu da ima novca, da se pretplati i da gleda kao i svi - kad plate. Ko je on meni da mu ja dam pristup za džabe da bi se on mazio u krevetu? - rekla nam je Kranjecova.

Ipak, i nakon ovog odbijanja, Devito nije odustao od Ksenije.

- Rekao mi je da se moramo obavezno videti kad dođem u Beograd. Evo, sad sam ovde, pa može svratiti u "Bar" na piće da popričamo. Nije hteo da skida fantomku ni dok smo pričali, bio je čak i podesio da kad pročitam poruke, one nestanu. Pitala sam ga zašto to radi, pa mi je rekao da je to zbog toga što smo oboje poznati - završila je Slovenka, koja će se i ovog ponedeljka naći na vrućoj stolici kao nominovana za otkaz u "Baru".

Podsetimo, ona je prošle nedelje otkrila i da ju je Boban Rajović zvao na seks, što je odbila.

