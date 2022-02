STANISLAVA IZ BARA OGORČENA NA VASIĆE: Oni su dno dna! Zbog njih sam nominovana i DOBILA OTKAZ! A evo šta kaže o cimerima!

Stanislava Kuridža izbačena je preksinoć iz rijalitija "Bar". Ona je u šou ušla pre tri nedelje, ali je odmah dobila koronu, bila je u izolaciji i nije učestvovala u takmičenju. Ipak, zbog toga je Rada i Rade Vasić nisu poštedeli, već su je nominovali i ona je odlukom publike u ponedeljak napustila "Bar".

foto: Kurir televizija

- Faliće mi ispijanje jutarnje kafe s Darkom i ti neki rituali. Njemu bi značilo da sam ostala, približnih smo godina... Ali šta je, tu je.

A od učesnika ko će ti nedostajati?

- Darko, mali Sven, Sanja i Dejana. Moram priznati i Ksenija, na neki svoj način. Bilo mi je žao kad je počela da plače kad sam dobila otkaz.

Ko te je najviše nervirao?

- Generalno, od svih ovih nazovimuških takmičara, drago mi je što više neću morati da gledam Damira. On mi je bio najiritantniji učesnik. Za takvog je i proglašen.

Baš ga ne mirišeš.

- Ispunila mu se želja da odem. Imam samo da ga pozdravim i da mu poručim da mi je žao što mu Ksenija nije uzvratila ljubav.

foto: Printscreen/Kurir TV

Iznervirali su te Vasići jer su te nominovali.

- Jesu, to mi je dno dna. Oni me nisu ni upoznali dobro, pošto sam bila u izolaciji. To mi je katastrofa, to sam rekla i u lajvu. Zbog njihove nominacije, ja sam dobila otkaz.

Po čemu ćeš pamtiti učešće u "Baru"?

- Po koroni (smeh). Bilo je to lepo iskustvo. Mladi ljudi i devojke, koje su zabavne svaka na svoj način. Nadam se da će ovih 30.000 evra otići u prave ruke.

Koga bi volela da vidiš kao pobednika?

- Volela bih da te pare odu sa Dejanom. Ona je iskrena i neisfolirana devojka. Skroz je prirodna, kad se smeje - smeje se, kad pije - pije. Ko malo dete je, nema foliranja kod nje.

foto: Nemanja Nikolić

Ona baš gaji osećanja prema menadžeru "Bara" Nenadu.

- Da, zavrtela je tu priču s njim. To će publici biti interesantno. Da li će nešto da se desi ili neće, videćemo. To može da bude vrlo interesantno ili zabavno publici.

Kako komentarišeš bivše cimerke?

- Devojke bi trebalo da budu pametnije u odnosima s muškarcima. One tu lete za njima i jure ih, to im ne treba. Ko je od njih muškarac, nek mi neko kaže, ja bih volela da vidim. Što se mene tiče - nijedan. Nek se ugledaju na Sanju, ona je dobra sa svima, sposobna je. Ne muva se sa ukućankama, već samo s gostima.

foto: Printscreen/Kurir TV

Kurir.rs/Aleksandar Panić

