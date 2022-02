ŠOK INTERVJU SOFIJE UNE! Ksenija je PROSTITUTKA, Ivan koristi KOKAIN, a bivši muževi su me se ODREKLI zbog Bara!

Sofija Una Manić, bivša učesnica rijalitija "Bar", u intervjuu za Kurir, bez dlake na jeziku, prokomentarisala je aktuelne barovce. Ona je u više navrata istakla da bi volela da dobije priliku da svom bivšem dečku Ivanu Neškoviću kaže stvari koje nije uspela dok je bila deo ovog šou programa. Sofija Una se naoružala informacijama i otkrila nam da Nešković ima problema sa kokainom i kockom, dok za njegovu sadašnju devojku Kseniju Kranjec tvrdi da se bavi prostitucijom.

foto: Kurir Arhiva

Kako provodiš vreme nakon što si dobila otkaz u "Baru" ?

- Posle rijalitija samo uživam, putujem i odmaram. Koristim svaki slobodan trenutak da provedem sa svojim dečkom.

Imaš novog dečka?

- Upoznali smo se i dopisivali još pre mog ulaska u "Bar". Muvali smo se dugo i on je bio u čudu kada sam ušla u rijaliti, jer po njegovom mišljenju ja nisam za taj format programa. On mi je poslao cveće u mojoj visini, sačekao me je čim sam izlašla. Arhitekta je i ne živi u Srbiji.

foto: Kurir Arhiva

Da li bi te dečko podržao da se vratiš u "Bar"?

- Ne bi. On nije za to, ali smo pričali o tome. Rekao mi je da me sigurno neće ostaviti, ali da bi bilo drugačije kada bih se vratila. Kaže da ćemo da odemo u "Bar" u Ivanovu smenu, pa da tada vidi da li će smeti da mi se unosi u lice i da me stiska.

foto: Kurir Arhiva

U kakvim si odnosima sa Ivanom?

- Ni u kakvim. Poslednji put kada sam bila u "Baru" na žurki, on mi je napisao preteću poruku. Ostavio mi je na stolu ceduljicu na kojoj je pisalo: "Ako još jednom dođeš u "Bar" izneću te sa tih tvojih četrdeset kila, i ja ću izaći sa tobom, pa onda neka me hapse i pišu šta hoće". Ivan je veoma agresivan, ja sam govorila o tome dok sam još bila učesnik, ali niko mi nije verovao. On i Ksenija su mi pričali da sam folirant i da sam ja kriva, sada vidimo da se istorija ponavlja. Iste rečenice koje je govorio meni sada govori njoj, na isti način je spušta i provocira.

foto: Printscreen

Zbog čega bi najviše volela da se vratiš u rijaliti?

- Ostala sam nedorečena i to je nešto što me najviše nervira. Ja bih volela da se vratim samo da bih im sasula u lice sve što sam prećutala. Od kada sam izašla iz rijalitija, samo mi stižu poruke, ne prestaje da zvoni telefon. Ljudi se sami javljaju i pričaju mi ko je zapravo ko od učesnika. Čim bih imala priliku, sasula bih im sve u lice.

foto: Kurir Arhiva

O kom takmičaru si dobila najviše informacija?

- Sigurno o ovima što najviše tajni kriju. Definitivno su to Ksenija i Ivan. Ksenija je priznala za Onli fans, ali to joj je samo pokriće. Dobila sam proverene informacije da se bavi prostitucijom i da je često zovu i unjamljuju kao poslovnu pratnju. Ona je u povremenoj šemi za novac sa raznim političarima iz Slovenije, doktorima, ljudima na visokim funkcijama. Za Ivana šta sam sve čula, sramota me što ga nisam bolje procenila. On je bio nasilan i prema bivšoj ženi, njega dete uopšte ne zanima. Ne daje mu novac, nije brižan. Zanimaju ga samo seks, droga, alkohol i kocka i on otvoreno govori o tome. Ivan ima veliki problem sa drogom i sa kockanjem. On je prao pare preko nekih kockarskih igara. Ne znam šta sve konzumira, ali za kokain sam sigurna.

foto: Privatna arhiva

Da li se kaješ zbog veze sa Ivanom?

- Ni za šta u životu se ne kajem. Stidim se što sam bila sa njim, sramota me je što sam ga loše procenila i dozvolila mu da me na neki način iskoristi. Meni nikada neće biti jasno zašto on nije priznao da je imao seksualne odnose sa mnom. Ako sam ja kao žena mogla sve da kažem, ne razumem ga. Priča priču kako je sa mnom simulirao odnose, sada to radi sa Ksenijom. Ne znam da li ste videli da se on i Sanji, koja mu je najbolja drugarica, unosi u lice.

foto: Ana Paunković, Printscreen

Kakav je Ivan u krevetu?

- Pa nismo imali baš prostora za sve egzibicije, ali nije bio loš. Iskreno, razumela bih ga da krije odnos da se izblamirao, ali nije, rekla bih. Mogu vam reći da mu čak nije ni mali polni organ, ali džabe kada nema herca da prizna bilo šta.

foto: Kurir Arhiva

Kako su tvoji bivši muževi reagovali na tvoje učešće u rijalitiju?

- Katastrofalo! Odrekla su me se oba bivša muža kada sam izašla, a dok sam bila u "Baru" obojica su mi poslala poklon za rođendan. Drugi muž o kome ste pisali, Jovan Jokić, baš se naljutio na mene. Bilo mu je krivo zbog priče da sam trudna sa Ivanom, ispalo je da sam u rijalitiju htela da rodim dete, a sa njim, dok sam bila u braku devet godina nisam.

foto: Kurir Arhiva

Kurir.rs/ Ana Denda

Bonus video:

00:25 Susret Ksenije iz Bara i Nikole Lakić. Njih dvoje su u Parovima bili u šemi i imali su najduži seks u rijalitiju