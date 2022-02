UZIMAO SAM KOKAIN, TUKAO SAM SE I BIO HAPŠEN! Nešković za Kurir otvoreno govorio o svi PROBLEMIMA koje je napravio u svom životu

Ivan Nešković dobio je epitet nasilnika jer je u rijalitiju "Bar" pokazao agresivnost kako prema muškim takmičarima, tako i prema devojkama. Gledaoci pamte njegove žustre svađe sa Sofijom Unom Manić sa kojom je bio u vezu, koje su često bile na ivici fizičkog obračuna.

Tako je i sa Ksenijom Kranjec, njegovom aktuelnom devojkom u "Baru". Međutim, kada se povede priča sa Ivanom u četiri oka, on odaje potpuno drugačiji utisak. Impulsivan jeste, ali njegovo ponašanje nije ni najmanje agresivno kada komunicira sa ljudima za koje smatra da ga ne provociraju. U intervjuu za Kurir Ivan je govorio o svom životu, porocima, problemima sa zakonom i odnosu sa cimerima iz rijalitija koji se emituje na Kurir televiziji.

U kakvim si sada odnosima sa Ksenijom?

- Uobičajenim. Kao što sam rekao do sada, ja samo učestvujem u njenoj igri, koju ona odlično vodi.

U svim vašim svađama spominje se Sofija Una, zbog čega?

- Spominje se Sofija zato što Ksenija radi iste stvari koje je ranije radila Sofija, posebno kada se svađamo.

Da li misliš da je Ksenija ljubomorna na Sofiju Unu, koja se vratila u "Bar" ?

- Ne znam, ali nema potrebe za ljubomorom. Ona zna kakav je naš odnos bio i kakav sam ja bio prema Sofiji, bilo bi baš glupo da je ljubomorna. Svaki put se iznervira kada je spomenem, ali ja ih ne upoređujem kao osobe, već samo kažem da Ksenija radi iste stvari i na isti način koje je ranije radia Sofija. Mene to nervira.

Šta ti najviše smeta kod Ksenije?

- To što bez razloga započinje svađu, i onda se nastavlja, a nema argumenata.

Šta si konzumirao od narkotka?

- Kokain i marihuanu sam probao nekoliko puta, nisam više od pet puta konzumirao sigurno.

Da li si nekada bio hapšen?

- Više puta. Razlog mog hapšenja su uglavnom bile tuče. Jednom sam bio i na saslušanju zbog droge, ali to nije imalo veze sa mnom. Tako je na kraju dokazano.

Jesi li krivično osuđivan?

- Nekoliko puta, ali nikada nisam dobio da služim kaznu zatvora.

Da li je to uticalo na tebe?

- Pa jeste, ja sam se mnogo promenio. Sve te greške sam ostavio iza sebe. Sada živim normalan život. Planiram da posle ovog rijalitija budem drugi, bolji čovek.

Da li se kockaš?

- Ne, ja sam u kladionicu ušao deset puta u životu, uglavnom sam igrao "Bingo" brojeve.

Kako si reagovao kada se vratila Sofija Una?

- Užasno. Baš ne želim da se viđam sa takvim ljudima. Sklanjam se od takvih ljudi i samo se smejem.

Čini se da ljubomran kada si u emotivnom odnosu?

- Pa ne znam da li je to ljubomora, ne bih rekao. Volim da me poštuju, ako ja nešto ne radim, smatram da ni žena to ne treba meni da radi.

Da li bi mogao da budeš u emotivnoj vezi sa devojkom koja je snimala porno filmove? - Uh, nezgodno pitanje. Nisam siguran. Ako je to bilo pre mene i ako je ona meni za to sama rekla, onda bih možda i mogao da pređem preko toga. Ne znam da li misliš na Kseniju, meni ne smeta što je ona na Onli Fensu, to nisu porno filmovi. Ne znam šta bi bilo kada bi video da me je ipak lagala i da to nije onako kako ona priča.

Kurir.rs/ Ana Denda

