JEDAN OD NAJPOZNATIJIH UČESNIKA RIJALITIJA: Ovog dečaka proslavili skandali, gej afere i SUZE! Sad se svi pitaju hoće li OPSTATI

Nominovani učesnici rijaliti Bara su Aleksa Barudanov, Sven Vadlja i Ivan Nešković, a samo vi vašim glasovima ih možete spasiti i tako povećati šansu za pobedu.

Ko je zapravo Sven i kako se prikazao u rijalitiju?

foto: Kurir Televizija

Sven Vadlja u decembru ulazi u Bar kao najmlađi takmičar. Od samog početka izazvao je veliku podršku kod naroda jer je delovao vrlo emotivno, te je ostavio dobar utisak na publiku.

Kako je vreme odmicalo tako se i njegovo ponašanje menjalo. Poželeo je da napusti projekat i to se i dogodilo pre više od sedam nedelja. Ipak, nakon nekog vremena produkcija odlučuje da ga vrati u rijaliti zajedno sa Darkom Vadljom, njegovim ocem.

Sven se prikazuje potpuno drugačije od onoga što je pokazao u prvom delu, te više nije "mica" koja često ume da zaplače već se redovno sukobljava i pravi probleme.

foto: Kurir

Iako je sa Davorom bio u dobrim odnosima, njih dvojica dolaze gotovo do tuče, a sve to mu zamera Darko kog Sven sluša, a potom i plače u krevetu. Njegovim dalji boravak je bio pun intriga, mnogi su ga povezali sa raznim gej aferama, pogađali njegovu seksualnost, a on se branio tako što je pričao da je bio sa preko 60 žena, iako je pre povratka otkrio da je nevin.

On kasnije nastavlja svoj put ka tronu i siguran je kako će pobednik biti ili on ili njegov otac Darko. Svega par dana kasnije Sven u pijanom stanju pravi haos u Baru, te se tako sukobljava sa Sanjom, ali i Nenadom.

Posle nikad većeg haosa Sven se vraća u rijaliti sa ocem sa kojim je noć proveo u izolaciji zbog agresivnog ponašanja. Večeras se odlučuje o njegovoj sudbini, a nas zanima da li po vašem mišljenju on ispada?

foto: kurir televizija

Kurir.rs

Bonus video:

24:09 BAR PREGLED DANA 20.02.2022. - 2. DEO