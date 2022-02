MENADŽER NENAD OTVORENO: Većina učesnika krala je iz Bara, bilo mi je žao da ih kaznim! Evo zašto im je IPAK SKRESAO BUDŽET

Menadžer "Bara" Nenad Mirković od prvog trenutka bio je tu za učesnike rijalitija "Bar". Naučio ih je poslu, davao zadatke, ali i kažnjavao kad je bilo potrebno. Kako se bliži kraju prva sezona, sa njim smo porazgovarali o svemu onome što je obeležilo njegovo druženje s takmičarima, ali nam je otkrio i neke zanimljivosti koje do sada nismo znali.

- Polako se bliži kraj našem druženju u "Baru". Generalno, sve je dobro, samo me plaši da će se misli naših barovaca sada fokusirati manje na posao u "Baru", a više na sabotiranje drugih i zabijanje noža u leđa. Sad se svi bore za nagradu i mislim da će im rijaliti biti glavna preokupacija.

Kada si bio najponosniji na barovce?

- Nekoliko puta do sada, ali mogu da izdvojim žensku žurku od poslednjeg petka. Veče je bilo savršeno. Bila je gužva i super pazar. Iako su njih četiri imale velikih problema između sebe, sve su zanemarile i iznele ceo parti kako treba. I, naravno, odlični su bili i kad smo slavili 42 godine braka Rade i Radeta Vasića. Tad su svi bili tim. Umeju kad hoće.

A kad su te najviše iznervirali?

- Svaki put kad buše jedni druge bez potrebe. Nisu me barovci nervirali, ali njihov odnos jeste. Za svađu je uvek potrebno dvoje, uvek može da se nađe način da se sve sredi bez tenzija i sukoba.

Prethodne nedelje sve je šokirao odnos Svena Vadlje prema tebi. Napao te je fizički, ali ti nisi reagovao.

- Ne zameram mu ništa. Ja sam samo hteo da ga sprečim da ne napravi veći problem sa Sanjom, koja to veče nije pila. Ona mu je u najboljoj nameri rekla da ne lupa jer su nam tu bili gosti, ali eto - ispalo je tako kako je ispalo. Pružio sam mu sutradan ruku, pričao sam i sa Darkom o tome. Sve se to dešava u poslu.

Da li su barovci ispunili tvoja očekivanja?

- Oni su, kad hoće, fenomenalni, prema svim gostima su ljubazni i uslužni. A kad neće - neće.

Imaš li favorita za pobedu?

- Sa svima sam okej. Mislim da imam, a onda se to promeni. Ja sve ovo gledam kroz posao, a ne kao rijaliti ili ko daje šou. Kad se "Bar" završi, sa svima ću ostati u dobrim odnosima.

Kakva osećanja gajiš prema Dejani? Ona tvrdi da je zaljubljena u tebe.

- Osim drugarskog i profesionalnog odnosa tu nema ništa. Bilo mi je zanimljivo da je čačkam i da se zezamo kad mi je ona sama rekla da joj se dopadam. Ipak, toliko o tome kad se ona već pet dana stalno ljubi sa Aleksom. Da je to prava ljubav prema meni, to ne bi bilo tako. Sve je to njen hir, jer smo svi osuđeni jedni na druge. Ovako je super lik.

Postoji li neko od njih koga bi ti i sam zaposlio ili preporučio nekog za posao?

- Da, veliku većinu. Prvo Davora, on je kompletan ugostitelj. Kristina i Dejana su isto na dobrom putu. Pa i Ksenija, koja je super radila kad je htela.

Da li su pokušavali da pokradu "Bar"?

- Da, i to su mislili da ja to ne znam, jer im nisam rekao. Velika većina njih. Ja sam ih puštao, jer mi je bilo žao da ih kaznim, ali kad su postali bezobrazni, skresao sam im budžet za dve nedelje. Što bi rekao jedan političar, "da kraduckaju malo, pa da ih tolerišem". Ovako ne.

