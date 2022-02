NAJVEĆA GREŠKA JE KRENUTI SA DIJETOM! Lampaš objasnio na koji se način treba pripremiti za LETO: VAGE NIKAKO NE TREBA KORISTITI

Saša Lampaš, bodibilder i strongmen, bio je gost Pulsa Bara na Kurir televiziji i otkrio je zašto ne podržava dijetu, ali i korišćenje vage.

- Ukratko da se objasni ne može. Najveća greška kada čovek krene sa dijetom. On sutra jede jedan obrok i već je poluživ polu mrtav. Dijeta, to je izraz koji ja ne volim da koristim sa svojim klijentima. Ja volim da koristim izraz, prečišćena ishrana. Dijeta je apsolutna asocijacija ljudima izgladnjivanje. Znači ja u mojoj ishrani koju ja pripisujem niko ne može da pojede sve što treba. Tolika količina hrane i ne možeš sve da pojedeš, a konstantno gubiš na procentu masti. Ljudi idu u abnormalni deficit, usporavaju svoj metabolizam. Imao sam klijente koji ne jedu ništa. Ceo dan provedu na espresu, kasnije izađe iz kancelarije i kupi neki smoki i to je to. To mu je neki budžet kalorija koji unese i kao da debljam se. Da, debljaš se zato što apsolutno navlačiš to najgore halogeno salo koji proces naravno ide godinama - rekao je Lampaš u Pulsu Bara na Kurir televiziji.

Dodao je da vaga kvari sliku o tvom napretku i da je on lično ne podržava.

- Ja svojim klijentima ne dozvoljavam da stanu na vagu. Mene ne interesuje vaga, interesuje me izgled. Postoje ljudi koji dođu i ugoje se kod mene i izgledaju pet puta bolje. Nije isto 65 kila mišića i 65 kila sala - rekao je lampaš.

