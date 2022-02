SPAKOVAO KOFERE I NAPUSTIO RIJALITI! Našković na kraju ostavio DIRLJIVU PORUKU cimerima, a njemu je poslao JAVNU PODRŠKU

Ivan Nešković napustio je večeras rijaliti bar.

Prema publici, on je imao najmanje glasova, a svi su se složili da je "Bar" dosta izgubio njegovim odlaskom.

Nakon što se pozdravio sa kolegama u Baru, Ivan je otišao do stana kako bi spakovao kofere.

- Najviše će mi nedostajat ljudi sa kojima sam se družio i poručio bi im da se bore do kraja. Voleo bih da Davor pobedi, on ume da radi i svakako zaslžuje to. I Dejana, koja je mnogo naučila ovde i zna posao. Sanja takođe, ali Davor mi je favorit. Cimam me što ne znam šta me čeka napolju, ali mislim da će biti sve super. Cima me malo šta će da kažu, ali mi je najbitnije da sam izašao.

- Sa Ksenijom treba da se vidim ovih dana. Mi smo se čuli juče i nema veze ni sa Borom Borom, ni sa čim. Treba da se vidimo.

- Samo da budu takvi kakvi jesu i da se bore i ako može samo u ovoj kući mir da bude. Za ova dva meseca nismo mogli da se složimo ni u čemu, a sad se nadam da će sve biti kako treba. Nisam mogao ni sa svojim odnosima da se izborim, a kamoli sa tuđim.

- Prvo ću da zovem dete, da vidim sina. A kad dođem kući, nedelju dana mozak ana ispašu. Javiću se najbližima i kumu dok ne osvežim glavu. Biće sigurno svakakvih pitanja i potpitanja. Opet bih ušao samo za neke ogromne pare. Ne bih da trošim živce za gluposti. nedostajaće mi ljudi - rekao je Nešković

On je svojim barovcima ostavio i poruku da ih voli, a Davoru je poslao i javnu podršku.

- Mislim da je svima žao što izlazim i najbitnije mi je što sam toliko ljudi zgotivio i zavoleo. Moguće je da če mi nedostajati sve, ali tako je kako je - kaže Nešković na odlasku.

