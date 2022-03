DEJANA IZ BARA OGORČENA NA ALEKSU: Us*aću mu se u život, on je lažni frajer s k*rcem od 5 centimetra! Evo šta je RAZLOG DRAME

Dejana Deletić i Aleksa Barudanov trenutno imaju najzamršeniji ljubavni odnos u "Baru". Čas se mire, a čas se svađaju. Najnoviji sukob između njih desio se nakon što je u ponedeljak uveče tokom lajv izbacivanja iz rijalitija Aleksa priznao da mu se diskvalifikovana učesnica Sofija Una Manić više dopada od Dejane.

Mi smo zbog toga razgovarali s Dejanom, koja nije krila razočarenje zbog dečkove izdaje.

- To što je rekao je katastrofa. Baš me je razočarao i od tada ga gledam potpuno drugim očima - rekla nam je na početku Dejana.

Aleksa tvrdi da je vaš odnos toksičan i da on ne želi da u tome učestvuje.

- U pravu je, u potpunosti se slažem s njim što se toga tiče. Lovi priču preko mene. Samo sam sebe ponizila s njim.

Više puta je rekao da se ti potpuno promeniš kada počne program uživo?

- Lupeta gluposti. Ja sam uvek ista. Sve što mislim, to i kažem. To svi znaju. Te fore su mu baš jadne.

Hoćete li se opet ljubiti?

- Nego šta ćemo? Ljubićemo se dok mu se ne use*em u život.

Otkad se vratila, Maja na sve načine pokušava da se približi tvom dečku. Namiguje mu, smeje mu se, leži pored njega u krevetu, grize ga, ide za njim u WC. Kako ti gledaš na sve to?

- Ona je nebitna i ne zanima me uopšte. To jedino i može, da kupi moje ostatke. Užas.

Šta te je najviše povredilo?

- To poređenje sa Sofijom. Da sam ja za njega dvanaest i po, a Sofija 12. Šta sam ja za njega? Kakav je to način? Je l' sam ja kantar pa da se cenkamo kao na pijaci? Ne razumem to. Pokušava da igra neke igre sa mnom, a nije dovoljno inteligentan za to.

Kako je Aleksa pokušao da ti se opravda?

- Rekao mi je da je ispao govno prema meni i drugima, ali da sam i ja prema njemu. Rekla sam mu da ću od tada zauvek biti govno prema njemu. Što je dokazivao prema meni - dokazivao je.

Da li i dalje stojiš iza toga?

- Da, us*aću mu se u život. Sad ja vraćam njemu milo za drago, zub za zub - boleće jako ovaj put.

Ali ljudi misle da ti se on stvarno sviđa.

- Ne. Uopšte mi se ne sviđa. Za mene je sve to sprdnja. On je lažni frajer. Kakav je on frajer s k*rcem od pet centimetra? I to kad mu se digne.

Ko te je najviše podržao u nameri da mu preko ovog ne pređeš?

- Sanja i Kristina.

Šta ti je cilj kad je u pitanju odnos s njim?

- Da isteram do kraja tu priču. Mora da bude po mom i da pati. Ja idem protiv sebe i da bi mu uzela sreću kako bih ja bila srećna.

