ALEKSA IZ BARA POSLE OTKAZA PRIZNAO Dejana me nije razočarala, jer se poznajemo samo 2 meseca! A evo šta o njoj MISLI NJEGOVA MAMA

Aleksa Barudanov dobio je otkaz u "Baru". On se našao peti put na vrućoj stolici i kako je ovog puta imao najmanje glasova, morao je da napusti takmičenje.

Poslednjih nekoliko dana sve oči gledalaca bile su uprte u njega i njegovu devojku Dejanu Deletić, koja ga je javno izvređala pred kamerama, pa je, između ostalog, rekla da s njim ne može da bude u vezi jer veličina njegovog polnog organa ne zadovoljava njene kriterijume, zbog čega se našao na meti podsmeha svih barovaca.

- To što je rekla da sa mnom ne može da bude u vezi jer mi je mali, to stvarno nisam znao. To nisam čuo.

Sad kad si izašao, da li ćeš stati na stranu tvoje majke ili na Dejaninu? Čuli smo da ona ne može da je smisli, a nazvala ju je i gadurom.

- Nemam zbog čega da stajem na majčinu stranu. I kad sam najgori i kad sam najbolji, ona je uz mene i ja sam uz nju. Da ja sutra dovedem Dejanu kući i da joj kažem da ona ostaje kod nas, ona će reći da joj je drago što je došla i odmah bi joj namestila krevet i pitala šta će da jede.

Kako se ti zaista osećaš kad čuješ da ti tvoja devojka javno kaže da ti je polni organ mali, i to nakon odnosa u tuš-kabini? Da li ti je neprijatno zbog toga?

- Uopšte mi nije neprijatno. Ali mi je potpuno jasna majčina reakcija kad je čula sve šta je Dejana izgovorila za mene i kako me je izvređala. Ne dozvoljavam da me tuđa mišljenja pogađaju, jer kad bih padao na to, mogao bih da se ubijem odavno.

Ali kako možeš da pređeš preko tih uvreda? Ipak ti je udarila na muškost.

- Siguran sam da kad budem sutra van "Bara", da po meni neće niko k*njati i p*šati kao ovde. U izjavama nisam pričao ništa kontradiktorno kao Dejana. Koliko je ona spremna da se nosi s tim, to se mene ne tiče, to je njena stvar.

Ali te je sigurno razočarala?

- Ne, ne mogu da dozvolim da me razočara jer smo ona i ja ovde dva meseca. Da je tako, ja bih mislio za sebe da sam lud.

Dobio si otkaz. Kako se sad osećaš?

- Ne mogu da verujem da više neću biti u stanu s cimerima. Saživeo sam se s njima.

Ko će ti najviše nedostajati?

- Nedostajaće mi svaki ćošak ovog stana, svaka stolica i zid, krevet... Kao da je moja kuća u kojoj ću ostati dok sam živ.

A od osoba?

- Bukvalno sve osobe će mi faliti. Posebno Maja i Dejana.

Prvo Maja?

- Da. Maja je osoba koja me je oduševila i u koju se nisam razočarao nijednom. Ona mi je na prvom mestu. Sve je kao osoba što sam ja očekivao da jeste. Opasna drugarčina. Mnogo mi je drago da sam je upoznao uopšte.

A Dejana?

- Faliće mi. Zapravo i neće, jer ću je videti čim se ovo završi.

S kim ćeš na kafu?

- Sa Stanislavom i Davorom, opasan je drugar.

Kaješ li se zbog nečega što si uradio u "Baru"?

- Ni zbog čega se ne kajem, niti sam uradio nešto zbog čega će me biti sramota napolju od ljudi. Bio sam apsolutno ispravan i nikakvo veliko s*anje nisam napravio. Totalno sam čist. Pobedio sam sebe i ovaj rijaliti i zbog toga sam presrećan.

