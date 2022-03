DAVOR IZ BARA POTKAČIO CIMERE: Kristina me uopšte s*ksualno ne privlači! A evo šta misli o Ivanu i S*KSU PRED KAMERAMA

Davor Darmanović jedan je od superfinalista rijalitija "Bar". On pri kraju takmičenja sumira utiske za naš list, pa nam na početku razgovora otkriva šta mu je najviše nedostajalo tokom tri meseca koja je proveo van kuće.

foto: Kurir televizija

- Bilo je zabave, posla i ne onoliko koliko volim. Kako se bliži kraj, znam da sam sve bliži porocima i starom načinu života. Najviše mi je nedostajalo slobode i strasti s nekom ženom, fudbal - rekao nam je na početku razgovora Davor.

Hoće li ti nedostajati "Bar"?

- U početku verovatno neće, ali posle hoće.

Mnogi te smatraju favoritom i kažu da bi "Bar" propao bez tvog umeća za šankom.

- To je istina. Trudio sam se, ne znam da li se to primećivalo. Ja nisam lik koji bi to isticao. Ljudi će verovatno ceniti to što nisam išao od jedne do druge žene, meni znači to kakav sam bio tokom rijalitija i na to sam ponosan.

Da li si planirao da imaš seks u rijalitiju?

- Jesam i mislio sam da ću biti gori od Ivana. A kad sam video da su tu devojke koje nisu baš lakog morala, onda sam se predomislio. Mislio sam i na njihove roditelje, ne bi bilo u redu da ja to radim pred kamerama i da one plaču tu preda mnom.

Da li pamtiš najlepši i najteži dan tokom rijalitija?

- Kad sam video svoju decu tu na parkingu. Ipak, bio sam u kontaktu s njima stalno, nemam osećaj da smo bili tako dugo rastavljeni.

foto: Kurir

Gledaocima je bio zanimljiv tvoj odnos s Kristinom. Da li tu može biti nešto više od prijateljstva?

- Ja sam njoj rekao da od mene ne može da očekuje da budemo zajedno. Malo mi se svidela u početku, bilo je tu malo emocija na početku. Stavio sam joj do znanja da se ne zaleće, ali ona nije mogla da pređe preko toga jer se zaljubila. Ja sam to poštovao. Ona je dramila zašto se ja družim s nekim devojkama, a i sama se petljala s nekim momcima. Ona uopšte nije moj tip. Sad smo okej, ali ništa više od toga. Uopšte me seksualno ne privlači.

Ko te je najviše nervirao?

- Damir Tepavac i Sanja Jakšić.

Koga bi voleo da vidiš kao pobednika?

- Dejanu Deletić. Nju bih voleo da vidim kao pobednicu ako ja ne pobedim.

Kako gledaš na njen odnos sa Aleksom Barudonovim?

- To joj stvarno nije trebalo. Ona s njim neće biti napolju, to je sigurno.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Aleksandar Panić

Bonus video:

32:34 DARKO JE IZJEDNAČIO REZULTAT! Borba za 30.000 evra se nastavlja - (EP 77 DEO2)