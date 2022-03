SANJINO ŠOK PRIZNANJE! Rekla uživo da je jedna pevačica tražila 500 evra za s*ks, pa ipak bilo džabe DAVORA MUVALA DRUGA PEVAČICA

Finalna nedelja u Baru polako se bliži finalu.

Podsetimo u finale je ušlo 5 (pet) takmičara, a to su Dejana Deletić, Kristina Stanković, Davor Darmanović, Sanja Jakšić i Darko Vadlja.

Večerašnje uživo uključenje u Bar počelo je tako što su devojke pričale na terasi, a potom je Dejana Deletić pričala svoje snove, dok su je ostali barovci pomno slušali.

A onda je tumačila snove, i rekla da kad sanjate krv to znači sreća i pare.

- Isto je i kad sanjaš g*vna, i to je dobro kada se sanja, isto pare i sreća - rekla je Dejana barovcima tumačeći snove.

Takođe, takmičari koji su se našli u finalu - pozivali su glasače da glasaju za njih.

Potom je došao Ivan Gajić koji je počeo da rešeta pitanjima.

- Bio sam u igraonici, bila je Dara Bubamara, a ja je nisam prepoznao. Kasno sam prepoznao da je u pitanju ona - rekao je Davor.

Sanja, koliko si bila spremna da platiš jednoj poznatoj pevačici za odnose?

- Tajna, tajna, ne mogu da pričam o tome. I Jelena Krunić je pričala o tome. Komentarisala sam to danas. Došla sam u situaciju da platim, ne da moram, nego hoćemo da platimo za tu i tu pevačicu. Nismo platili - dobili smo za džabe.

Dejana, da li veruješ u svoju ljubav sa Aleksom?

- Ne znam još nismo pričali o tome, kad budemo izašli pričali smo o tome. Neću prihvatiti Sanjin savet da raskinem sa Aleksom.

Potom su se Darko Vadja i Sanja Jakšić posvađali oko toga šta je ko rekao i kome se ide kući, pa su kroz raspravu diskutovali o tome.

- Imao sam loš dan i to je to - rekla je Sanja.

-Posebno pitanje bilo je postavljeno za Kseniju koja je pričala o bivšoj Davorovoj ženi i o tome što joj je ona rekla da prenese Kristini da je ružno to što je uradila.

Onda je ona prokomentarisala to.

- Pitala me je ako bih ja mogla da kažem Kristini. Devojka me je zamolila da joj prenesem to, jer su deca plakala. Obrati se sad njegovoj ženi - rekla je Ksenija.

- Ksenija začepi. Želim da uputim javno izvinjenje Davorovoj porodici i svim prijateljima. Mnogo me boli, i nisam razmišljala o mogućim posledicam - rekla je Kristini.

Onda je Kristina počela da plače i dodala da su njoj deca svetinja i da nikada ne bi tako nešto uradila, da je znala za posledice.

Očigledno je da se Kristina šalila, i da nije ništa loše mislila. Ali, se cela šala završila loše po nju, pa je ona počela da plače i pokala da joj je baš žao.

- Ksenija, ja ne dozvoljavam da ovako ponižavaš Kristinu. Nema potrebe za vređanjem. Devojka se izvinila i to je to. Idemo dalje - rekla je Sanja.

Podsetimo, veliko finale rijalitija Bar zakazano je za nedelju, 13. mart kada će samo jedan učesnik odneti pobedu i biti bogatiji za 30.000 evra. U trci su Davor, Sanja, Darko, Kristina i Dejana, a glasanje je uveliko u toku!

