JEDNO OD NJIH U NEDELJU ĆE OSVOJITI 30.000 €! Darko, Davor, Sanja, Kristina i Dejana su došli do FINALA! KO JE VAŠ FAVORIT!

Finale rijalitija "Bar", koji se tri meseca emituje na Kurir televiziji, zakazano je za nedelju uveče i tada će jedan od petoro takmičara imati priliku da osvoji glavnu nagradu koja iznosi 30.000 evra.

Davor Darmanović, Sanja Jakšić, Kristina Stanković, Dejana Deletić i Darko Vadlja po mišljenju publike, koja je jedina imala uticaj da kroz glasove odlučuje koga da izbaci iz takmičenja, zaslužili su da budu finalisti.

Većinu njih pamtićemo po tome što su bili posvećeni cilju i poslu zbog kojeg su se i prijavili u rijaliti, a to je da budu dobri ugostitelji. Posebno se u tome ističe Darko Vadlja.

Izazvali pažnju

Pomalo hladan, rezervisan i strogo poslovan, takmičar iz Hrvatske ostavio je i utisak jednog od omiljenih učesnika jer nije imao skoro nijednu svađu sa drugim učesnicima. Najviše pažnje kada je on u pitanju izazvao je njegov odnos sa sinom Svenom Vadljom, koji je izbačen iz šou pre nekoliko nedelja, a takođe i Darkov fizički izgled je često bio tema, s obzirom na to da on godinam trenira i može se pohvaliti time da izgleda bolje nego mnogi mlađi muškarci. Pre nego što je stigao u Beograd da učestvuje u Baru, Vadlja je radio u kovid laboratoriji u Austriji.

Davor je učesnik koji će sigurno ostati upamćen po tome da se najviše puta skinuo go pred kamerama. To je činio u stanu gde borave takmičari i nije ga bilo sramota da se obnaži pred drugima. Dosta se pisalo i o njegovom ljubavnom odnosu sa Kristinom.

U početku su njih dvoje bili veoma bliski i delovalo je da će se smuvati svakog trenutka, a onda preokret. Posvađali su se i kako je Stankovićeva govorila, Davor je uz njenu pomoć samo hteo da pregura vreme u rijalitiju i na taj način ju je iskoristio. Kristinu ćemo pamtiti i po tome da je dobila epitet takmičarke sa najbujnijim poprsjem, o čemu je i ona sama često govorila.

Najbolje za kraj

Sanja Jakšić od starta je pobrala simpatije publike. Oborila je rekord po tome što je smuvala najviše devojaka pred kamerama, barem na kratko. U pitanju su gošće koje su dolazile u Bar, koje nisu odolevale Sanjinom šarmu pa su često padali poljupci naočigled drugih. Jakšićeva ne krije da je naklonjena istom polu.

I za kraj Dejana. Tokom celog rijalija odavala je utisak prilično dosadno i nezanimljive osobe. Retko je pričala i ulazila u rasrpave s drugima, ali publika ju je volela takvu. Njen ljubavni odnos sa Aleksom Barudanovim trajao je nekoliko nedelje ali se između njih ništa konkretno dešavalo sve do pre nekoliko dana kada su se u alkoholisanom stanju dohvatili u kupatilu i imali seksualni odnos.

